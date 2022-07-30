شركة Micron تكشف عن بطاقة microSD بسعة تخزين 1.5 تيرابايت

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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أعلنت شركة Micron عن بطاقة microSD بأعلى سعة تخزين في العالم، والتي تتميز بسعة تخزين هائلة تبلغ 1.5 تيرابايت. يطلق على البطاقة i400 microSD وهي تتمتع بسعة تخزين قصوى تصل إلى 1.5 تيرابايت، وهي مساحة تخزين إضافية للأجهزة الإلكترونية التي تدعم إمكانية توسيع الذاكرة عبر فتحة بطاقة microSD.
على الرغم من أن معظم الهواتف الذكية الحديثة لا تدعم هذه الإمكانية، إلا أنه لا يزال هناك عدد من التطبيقات الأخرى. تمكنت Micron من تحقيق قدرة تحطيم الأرقام القياسية باستخدام تقنية 176 layer NAND ثلاثية الأبعاد، وهي أيضًا نفس التقنية المستخدمة في محركات أقراص الحالة الثابتة. بمعنى آخر، هذا يعني بشكل أساسي أن خلايا الذاكرة مكدسة فوق بعضها البعض بنمط ثلاثي الأبعاد.
ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا أن بطاقة الذاكرة الجديدة من المحتمل أن يكون لها سعر مرتفع إلى حد ما في البداية، وهو ما ينطبق عادةً على معظم التقنيات الجديدة التي تحطم الأرقام القياسية. ولكن، هذا يعني أيضًا أن إصدارات الجيل السابق ذات سعة 1 تيرابايت ستكون بأسعار معقولة أيضًا.
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على الرغم من أن معظم الهواتف الذكية الحديثة لا تدعم هذه الإمكانية، إلا أنه لا يزال هناك عدد من التطبيقات الأخرى. تمكنت Micron من تحقيق قدرة تحطيم الأرقام القياسية باستخدام تقنية 176 layer NAND ثلاثية الأبعاد، وهي أيضًا نفس التقنية المستخدمة في محركات أقراص الحالة الثابتة. بمعنى آخر، هذا يعني بشكل أساسي أن خلايا الذاكرة مكدسة فوق بعضها البعض بنمط ثلاثي الأبعاد.
ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا أن بطاقة الذاكرة الجديدة من المحتمل أن يكون لها سعر مرتفع إلى حد ما في البداية، وهو ما ينطبق عادةً على معظم التقنيات الجديدة التي تحطم الأرقام القياسية. ولكن، هذا يعني أيضًا أن إصدارات الجيل السابق ذات سعة 1 تيرابايت ستكون بأسعار معقولة أيضًا.
*****
@أستاذ الفلسفة @الامين محمد @فريد أبوفيصل @السلطانة @Hakan @جليلوس @سكون الفجر @Rayhan @عبدالرؤوف1 @إلياس @ليليا مرام @dahman kz
@خديجة ph @زخة مطر @سعد606 @ذكريات @حفياد آدم @afnene
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @lale çiçeği @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ @"viola"
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس @lale çiçeği
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد @عبدالرؤوف1
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس @زخة مطر @dahman kz @أستاذ الفلسفة
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛