شاركونا أهم برامجكم !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية

للعديد منا برامج مفيدة على الحاسوب لا يمكنه الإستثناء عنها، والكثير من هاته البرامج غير مشهورة رغم أهميتها ودورها الثمين في الحاسوب مما يحرم العديد من الإستفادة من ميزات تلك البرامج الإستثنائية، ولهذا وددت أن أفتح هذا الموضوع لتشاركونا أهم البرامج الموجودة في حواسيبكم.

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