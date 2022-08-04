منفتح ..حدسي .. مفكر .. حكم

علاقاته عريضة مع الناس .. له بصمات ساحرة على من حوله

صاحب قدرات هائلة .. مبدع .. عبقري .. ملهم

قدرته عجيبة على تخيل المستقبل .. وتنفيذ ما يتخيله على ارض الواقع

قوته في تفكيره .. منطقي .. عقلاني .. منظم .. مرتب

شعاره .. المدير التنفيذي.. والقائد الميداني

يستمتع بالتحدي إلى أقصى درجة .. ( دمه كله تحدى )

كل شيء على ما يرام .. كل شيء تحت سيطرتي

كل شيء عنده يحتاج إلى إدارة وقيادة ..حتى يحقق الأهداف المرجوة منه

صريح جدا.. يقول ما يعتقده بصراحة.. لان هذا هو الحق والعدل .. ولا يقصد الإهانة.. لكنه يرى أن هذا هو الحق

حاسم ..صارم.. قوى .. لا يؤجل ولا يسوف

يقود الجميع.. والجميع يلهث خلفه لسرعته.. قيادي ..في أي مكان ..وأي نشاط .. يطور من حوله ويفهمهم

عبقريته في الإدارة .. يفهم دقائق الأمور وينظمها

لديه مهارة عجيبة.. في أي عمل يتطلب التفكير.. والتحليل المنطقي

سريع الوصول للحلول .. وحلوله منطقيه.. ومرتبه

الإثارة ..والتحدي ..وصنع المستقبل ..هي حياته

لديه قدرة عجيبة على مخاطبة الجماهير

اهتماماته متعددة .. يحب أن يضيف معلومة جديدة لخبرته ..كل يوم ..وبالتالي فهو دائما في تطور مستمر

يقرأ كثيرا وفى أي موضوع

يجلس مع الجميع .. الصغير والكبير .. الغنى والفقير .. ويخرج منهم بالحكمة

لديه ميل فطرى للقيادة والتنظيم .. والتقاط الخلل ومحاولة إصلاحه

هو رجل بأمة كاملة ..( وحده )

يصنع النظريات من خياله .. ويطبقها في الواقع العملي