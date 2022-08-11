منفتح .. حدسي .. مشاعري .. مدرك بحواسه

شعاره في الحياة .. كل شيء ممكن .. يعتقد انه يستطيع أن يفعل أي شيء .. وهذا صحيح إلى حد كبير

علاقته طيبة مع الناس ..فهو لا يستطيع العيش بدون الناس .. ويحس بالملل والاكتئاب إذا جلس وحيدا

عنده قدرة عجيبة على رؤية الاحتمالات ..والتنبؤ بالمستقبل ..

مبدع .. عنده مليون بديل .. ومليون احتمال .. ويصفها كلها بدقة متناهية

عنده حس راقي ..ويفهم الناس بطريقة عجيبة.. صاحب مشاعر دافئة .. رقيق القلب .. لا يتقاتل مع احد

يفهم تعقيدات النفس البشرية.. بمنتهى البساطة .. وأيضا يفهم تعقيدات النظريات العلمية بمنتهى البساطة .. لكنه يميل إلى الجانب الانسانى أكثر

قدرته عالية على التأقلم .. والتلقائية ..والليونة.. والاستجابة لأي طارىء جديد

حماسي جدا .. وحماسه معدي .. سرعان ما ينتشر و يعدى الآخرين

صاحب روح عالية .. متطلع .. مبدع .. صاحب خيال واسع .. عبقري

منطقي .. خصوصا فيما يتعلق بالناس

شرطه الوحيد للتعامل مع المشكلات .. هو أن تحوز على اهتمامه .. وما لا يتفاعل معه .. فثق تماما انه لا يفهمه .. كلمة السر في التعامل معه .. أن تسأله ماذا يمكن أن نفعل في ..؟

سريع الوصول إلى الحلول .. على استعداد دائم لمساعدة أي شخص يطلب مساعدته

حياته اليومية مع الناس ..كلمة السر عنده هي الناس

لديه القدرة على صنع المستحيل في ثواني معدودة .. عبقري في اختراع الأفكار والبدائل

يضع أسباب منطقية لأي شيء يريده .. أسباب وجيهة للاعتذار

لا يحضر لأي موضوع .. بل يرتجل دائما

يحب أن يتقبل الناس عمله .. وان يثنوا عليه .. ويمتدحوا عمله .. فكل ما يطلبه هو كلمة حلوة

سريع الكلام ..والحركة.. والمشي.. لديه طاقة جبارة

يكفيه الإشارة لكي يفهم ما تريد .. وكثرة كلامك قاتلة بالنسبة له

من السهولة قيادته والتعامل معه