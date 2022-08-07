أوكرانيا تعلن تأييد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة!.

Golden Man

Golden Man

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أوكرانيا تعلن تأييد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة..

والذي قتل فيه أطفال ومدنيون


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أعلنت أوكرانيا عن تضامنها مع إسرائيل، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي بدأ من عصر يوم الجمعة الماضي.

‏وحسب موقع "I24"، قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وإلحاق خسائر مادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.
المصدر: RT
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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راهم بانوا على حقيقتهم ( رغم أنها مكشوفة من البداية )، أتمنى أن تكون هاته التصريحات خطوة لتراجع بعض الدول الرافضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حساباتها تجاه حلفائها..

شكرا جزيلا على الموضوع، جزاك الله خيرا
 
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