اكبر مدن قطاع غزة الفلسطيني

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
تتكون قطاع غزة من 6 مدن رئيسية، وهي:
وقد تعرضت مدن قطاع غزة للعديد من الهجمات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمنازل وقتل العديد من السكان.
- مدينة غزة:وهي أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 400,000 نسمة. وهي مركز القطاع الإداري والتجاري والصناعي.
مدينة غزة، قطاع غزة
- مدينة خانيونس:وهي ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 120,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي والصناعي.
مدينة خانيونس، قطاع غزة
- مدينة رفح:وهي ثالث أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 70,000 نسمة. وهي مركز القطاع البري.
مدينة رفح، قطاع غزة
- مدينة دير البلح:وهي رابع أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي.
مدينة دير البلح، قطاع غزة
- مدينة جباليا:وهي خامس أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40,000 نسمة. وهي مركز القطاع الصناعي.
مدينة جباليا، قطاع غزة
وقد تعرضت مدن قطاع غزة للعديد من الهجمات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمنازل وقتل العديد من السكان.