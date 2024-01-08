اكبر مدن قطاع غزة الفلسطيني

مدينة غزة: وهي أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 400,000 نسمة. وهي مركز القطاع الإداري والتجاري والصناعي.



مدينة غزة، قطاع غزة

وهي أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 400,000 نسمة. وهي مركز القطاع الإداري والتجاري والصناعي. مدينة غزة، قطاع غزة مدينة خانيونس: وهي ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 120,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي والصناعي.



مدينة خانيونس، قطاع غزة

وهي ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 120,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي والصناعي. مدينة خانيونس، قطاع غزة مدينة رفح: وهي ثالث أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 70,000 نسمة. وهي مركز القطاع البري.



مدينة رفح، قطاع غزة

وهي ثالث أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 70,000 نسمة. وهي مركز القطاع البري. مدينة رفح، قطاع غزة مدينة دير البلح: وهي رابع أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي.



مدينة دير البلح، قطاع غزة

وهي رابع أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي. مدينة دير البلح، قطاع غزة مدينة جباليا:وهي خامس أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40,000 نسمة. وهي مركز القطاع الصناعي.



مدينة جباليا، قطاع غزة

تتكون قطاع غزة من 6 مدن رئيسية، وهي:وتختلف هذه المدن من حيث التركيبة السكانية والعمرانية والاقتصادية. فمثلًا، تتميز مدينة غزة بكثافة سكانها وغالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين، بينما تتميز مدينة خانيونس بنشاطها الزراعي وغالبية سكانها من المزارعين، بينما تتميز مدينة رفح بنشاطها التجاري وغالبية سكانها من الطبقة الوسطى.وقد تعرضت مدن قطاع غزة للعديد من الهجمات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمنازل وقتل العديد من السكان.