اكبر مدن قطاع غزة الفلسطيني

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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تتكون قطاع غزة من 6 مدن رئيسية، وهي:

  • مدينة غزة:وهي أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 400,000 نسمة. وهي مركز القطاع الإداري والتجاري والصناعي.
    Image of مدينة غزة، قطاع غزة
    مدينة غزة، قطاع غزة
  • مدينة خانيونس:وهي ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 120,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي والصناعي.
    Image of مدينة خانيونس، قطاع غزة
    مدينة خانيونس، قطاع غزة
  • مدينة رفح:وهي ثالث أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 70,000 نسمة. وهي مركز القطاع البري.
    Image of مدينة رفح، قطاع غزة
    مدينة رفح، قطاع غزة
  • مدينة دير البلح:وهي رابع أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمة. وهي مركز القطاع الزراعي.
    Image of مدينة دير البلح، قطاع غزة
    مدينة دير البلح، قطاع غزة
  • مدينة جباليا:وهي خامس أكبر مدينة في قطاع غزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40,000 نسمة. وهي مركز القطاع الصناعي.
    Image of مدينة جباليا، قطاع غزة
    مدينة جباليا، قطاع غزة
وتختلف هذه المدن من حيث التركيبة السكانية والعمرانية والاقتصادية. فمثلًا، تتميز مدينة غزة بكثافة سكانها وغالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين، بينما تتميز مدينة خانيونس بنشاطها الزراعي وغالبية سكانها من المزارعين، بينما تتميز مدينة رفح بنشاطها التجاري وغالبية سكانها من الطبقة الوسطى.

وقد تعرضت مدن قطاع غزة للعديد من الهجمات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمنازل وقتل العديد من السكان.
 
رائع جدا ما أنجزت أناملك الذهبية و القيمة
ربي ينصر اخوتنا في غزة يا رب العالمين
 
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