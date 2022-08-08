ما يسعد كل واحد منكم

عندما تبدأ في المواعدة تتحدث عن هذا كثيرًا ، فهذا من مواضيع للنقاش مع الزوج في الهاتف. ولكن مع تطور علاقتك ، من السهل أن تنسى معالجة ما يجعل كل واحد منكم سعيدًا .

لأن الأشياء التي جعلتك سعيدًا في بداية علاقتك ستكون مختلفة عما يجعلك سعيدًا الآن. لا يقتصر هذا الموضوع على ما يجعلك سعيدًا في علاقتك ولكن أيضًا في حياتك بشكل عام.

ماذا تحتاج لتكون سعيدا؟ ما الذي تحتاجه لتشعر بالرضا. في بعض الأحيان ، قد يكون الأمر بسيطًا مثل بضع ساعات كل أسبوع لنفسك للذهاب إلى مقهى وقراءة مجلتك المفضلة ، أو الخروج لمباراة