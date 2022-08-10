دعاء لوالديك افلا يستحقان ذلك

إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,155
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم
ندعوك باسمك الأعظم الذي

إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك

اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة ، واختم لهما بالمغفرة حتى

لا تضرهما الذنوب ، اللهم اكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما

إياها .. برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة من

حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها , اللهم ولا


تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك

اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا

اللهم إجعل أوقاتهما بذكرك معمورة

اللهم أسعدهما بتقواك

اللهم آمين
 
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