دعاء لوالديك افلا يستحقان ذلك

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم

ندعوك باسمك الأعظم الذي



إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك



اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة ، واختم لهما بالمغفرة حتى



لا تضرهما الذنوب ، اللهم اكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما



إياها .. برحمتك يا ارحم الراحمين



اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة من



حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها , اللهم ولا





تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك



اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا



اللهم إجعل أوقاتهما بذكرك معمورة



اللهم أسعدهما بتقواك



اللهم آمين​