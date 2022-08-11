حفل الزفاف السيّء*

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 1,011
- النقاط
- 71
- العمر
- 14
- محل الإقامة
- طريق الحرير..
- الجنس
- ذكر
" حفل الزفاف السيء "
وقعت واحدة من أسوأ حفلات الزفاف الكارثية على الإطلاق ، في 30 مايو 1867 ، بين الأمير أماديو أمير سافوي وماريا فيتوريا دال بوزو.
خلال الزفاف الذي تأخر مرتين:
- مساعدة ماريا شن*قت نفسها قبل الحفل مباشرة.
- أصيب الضابط الذي قاد موكب الزفاف بضربة شمس وانهار.
- بوابات القصر فشلت في الفتح لمسيرة الإحتفال ،
وتم العثور على البواب في مكان قريب ، ملقى في بركة من الدم.
- سقط ضابط من جواده وسحق تحت إحدى العربات.
- أطلق صديق العريس النار على رأسه
- انهار المسؤول الذي صاغ عقد الزواج من سكتة دماغية.
- سقط مدير المحطة وانسحق تحت القطار ، الذي كان من المفترض أن يأخذ الزوجين في شهر العسل.
والقصة حقيقية !
وقعت واحدة من أسوأ حفلات الزفاف الكارثية على الإطلاق ، في 30 مايو 1867 ، بين الأمير أماديو أمير سافوي وماريا فيتوريا دال بوزو.
خلال الزفاف الذي تأخر مرتين:
- مساعدة ماريا شن*قت نفسها قبل الحفل مباشرة.
- أصيب الضابط الذي قاد موكب الزفاف بضربة شمس وانهار.
- بوابات القصر فشلت في الفتح لمسيرة الإحتفال ،
وتم العثور على البواب في مكان قريب ، ملقى في بركة من الدم.
- سقط ضابط من جواده وسحق تحت إحدى العربات.
- أطلق صديق العريس النار على رأسه
- انهار المسؤول الذي صاغ عقد الزواج من سكتة دماغية.
- سقط مدير المحطة وانسحق تحت القطار ، الذي كان من المفترض أن يأخذ الزوجين في شهر العسل.
والقصة حقيقية !