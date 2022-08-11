حفل الزفاف السيّء*

" حفل الزفاف السيء "



وقعت واحدة من أسوأ حفلات الزفاف الكارثية على الإطلاق ، في 30 مايو 1867 ، بين الأمير أماديو أمير سافوي وماريا فيتوريا دال بوزو.

خلال الزفاف الذي تأخر مرتين:

- مساعدة ماريا شن*قت نفسها قبل الحفل مباشرة.

- أصيب الضابط الذي قاد موكب الزفاف بضربة شمس وانهار.

- بوابات القصر فشلت في الفتح لمسيرة الإحتفال ،

وتم العثور على البواب في مكان قريب ، ملقى في بركة من الدم.

- سقط ضابط من جواده وسحق تحت إحدى العربات.

- أطلق صديق العريس النار على رأسه

- انهار المسؤول الذي صاغ عقد الزواج من سكتة دماغية.

- سقط مدير المحطة وانسحق تحت القطار ، الذي كان من المفترض أن يأخذ الزوجين في شهر العسل.

والقصة حقيقية ! ​