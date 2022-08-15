منفتح .. حدسي .. مفكر .. مدرك بحواسه

* علاقته بالناس عريضة .. يستمد طاقته من التفاعل مع الناس

* مبدع من الطراز الأول .. يتكلم في أكثر من موضوع في وقت واحد .. سريع الكلام

* تلقائي . . يتكيف مع أي وضع .. منطقي في تفكيره

* يجيد عمل أشياء كثيرة .. ويربط بينها جميعا ..بخيط واحد ..منطقي.. وبسهولة

* حاذق.. مبدع ..ماهر ..لماح .. ذكى للغاية .. يرتجل ولا يحضر لأي موضوع

* يستمتع بوجوده مع الآخرين .. ويستمتع الآخرون بوجوده بينهم

* يستمتع بالنقاش المنطقي كما يستمتع بالعسل .. قدرته فائقة في الحديث والإقناع

* واسع الحيلة ..لديه حلول كثيرة .. خصوصا في المشاكل الجديدة والصعبة

* يكره الروتين والنظام.. لأنه يقيد حركته

* يتحرك من أمر مثير إلى أمر مثير آخر بسرعة

* لديه الأسباب المنطقية المقنعة لأداء أي عمل يريد

* يرى العلاقات ..والارتباطات بين الأشياء ( الكليات ).. وينظر للعالم من حوله.. نظرة عامة .. ويبحث عن الفرص المتاحة.. والبدائل الممكنة ..والاحتمالات المتعددة

* يتنبأ بأشياء مستقبلية .. لديه رؤية مستقبلية واضحة

* لديه قدرة كبيرة على أن يفهم كيف يعمل النظام بالتفصيل ..وبالترتيب خطوة بخطوة .. وأيضا يفهم التداخلات بين الخطوات

* يحب المغامرة والتحدي .. ليه قدرات إبداعية هائلة