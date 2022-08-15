منفتح .. حدسي .. مفكر .. مدرك بحواسه

سعد606
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,622
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* علاقته بالناس عريضة .. يستمد طاقته من التفاعل مع الناس
* مبدع من الطراز الأول .. يتكلم في أكثر من موضوع في وقت واحد .. سريع الكلام
* تلقائي . . يتكيف مع أي وضع .. منطقي في تفكيره
* يجيد عمل أشياء كثيرة .. ويربط بينها جميعا ..بخيط واحد ..منطقي.. وبسهولة
* حاذق.. مبدع ..ماهر ..لماح .. ذكى للغاية .. يرتجل ولا يحضر لأي موضوع
* يستمتع بوجوده مع الآخرين .. ويستمتع الآخرون بوجوده بينهم
* يستمتع بالنقاش المنطقي كما يستمتع بالعسل .. قدرته فائقة في الحديث والإقناع
* واسع الحيلة ..لديه حلول كثيرة .. خصوصا في المشاكل الجديدة والصعبة
* يكره الروتين والنظام.. لأنه يقيد حركته
* يتحرك من أمر مثير إلى أمر مثير آخر بسرعة
* لديه الأسباب المنطقية المقنعة لأداء أي عمل يريد
* يرى العلاقات ..والارتباطات بين الأشياء ( الكليات ).. وينظر للعالم من حوله.. نظرة عامة .. ويبحث عن الفرص المتاحة.. والبدائل الممكنة ..والاحتمالات المتعددة
* يتنبأ بأشياء مستقبلية .. لديه رؤية مستقبلية واضحة
* لديه قدرة كبيرة على أن يفهم كيف يعمل النظام بالتفصيل ..وبالترتيب خطوة بخطوة .. وأيضا يفهم التداخلات بين الخطوات
* يحب المغامرة والتحدي .. ليه قدرات إبداعية هائلة
* مبدع من الطراز الأول .. يتكلم في أكثر من موضوع في وقت واحد .. سريع الكلام
* تلقائي . . يتكيف مع أي وضع .. منطقي في تفكيره
* يجيد عمل أشياء كثيرة .. ويربط بينها جميعا ..بخيط واحد ..منطقي.. وبسهولة
* حاذق.. مبدع ..ماهر ..لماح .. ذكى للغاية .. يرتجل ولا يحضر لأي موضوع
* يستمتع بوجوده مع الآخرين .. ويستمتع الآخرون بوجوده بينهم
* يستمتع بالنقاش المنطقي كما يستمتع بالعسل .. قدرته فائقة في الحديث والإقناع
* واسع الحيلة ..لديه حلول كثيرة .. خصوصا في المشاكل الجديدة والصعبة
* يكره الروتين والنظام.. لأنه يقيد حركته
* يتحرك من أمر مثير إلى أمر مثير آخر بسرعة
* لديه الأسباب المنطقية المقنعة لأداء أي عمل يريد
* يرى العلاقات ..والارتباطات بين الأشياء ( الكليات ).. وينظر للعالم من حوله.. نظرة عامة .. ويبحث عن الفرص المتاحة.. والبدائل الممكنة ..والاحتمالات المتعددة
* يتنبأ بأشياء مستقبلية .. لديه رؤية مستقبلية واضحة
* لديه قدرة كبيرة على أن يفهم كيف يعمل النظام بالتفصيل ..وبالترتيب خطوة بخطوة .. وأيضا يفهم التداخلات بين الخطوات
* يحب المغامرة والتحدي .. ليه قدرات إبداعية هائلة