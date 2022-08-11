عرض بيع متوفر 500 اورو paysera مقابل 223دج للدولار baridimob//ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
223.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
3,004
النقاط
671
العمر
24
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 اورو بايسيرا
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 اورو = 223 دج

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
362
النقاط
509
العمر
23
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
الرجاء ارفاق صورة للرصيد مع عضوية منتدي لقبول الموضوع و شكرا،
 
أبو رحاب

أبو رحاب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 ماي 2018
المشاركات
124
النقاط
507
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ممكن تحجزلي 3 اورو بريدي موب فقط بش نخلص بيها العمولة الشهرية
 
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