السلام عليكم متوفر 500 دولار usdt بينانص قابل للتداول

الدفع عن طريق ccp او baridimob

الحد الادنى للحجز 50 دولار

1 دولار = 218دج

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا