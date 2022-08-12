ضاع حذاء طفل في البحر ...فكتب الطفل على الشاطئ هذا البحر لص ...!!!وليس ببعيد منه كان رجل صياد وقد إصطاد الكثير من السمك فكتب على الشاطئ إن هذا البحر كريم ..!!وغرق شاب في البحر ..فكتبت أمه على الشاطئ ..إن هذا البحر قاتــــ. ـل ..!!ورجل عجوز إصطاد لؤلؤة من البحر ..فكتب على الشاطئ إن هذا البحر سخي ..!!ثم جاء الموج العالي فمسح كل ماكتب على الشاطئ ..وإستمرت الحياة ....لذلك لا تشغل بالك بكل مايقوله الناس فالكل يقول مايصل لذهنه فقطإمسح الخطأ لتستمر الأخوة ...ولا تمسح الأخوة ليستمر الخطأ ...عندما تتعرض لإساءة لا تفكر في أقوى رد ...بل في أحسن رد ...عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم في النهاية أخلاقك هي الوحيدة التي تعمر طويلا من بعدك