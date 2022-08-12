عامل الناس

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
84
النقاط
5
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
⭕ضاع حذاء طفل في البحر ...
◼️فكتب الطفل على الشاطئ هذا البحر لص ...!!!
✍️وليس ببعيد منه كان رجل صياد وقد إصطاد الكثير من السمك فكتب على الشاطئ إن هذا البحر كريم ..!!
◼️وغرق شاب في البحر ..فكتبت أمه على الشاطئ ..إن هذا البحر قاتــــ. ـل ..!!
◼️ورجل عجوز إصطاد لؤلؤة من البحر ..فكتب على الشاطئ إن هذا البحر سخي ..!!
✍️ثم جاء الموج العالي فمسح كل ماكتب على الشاطئ ..وإستمرت الحياة ....
💎لذلك لا تشغل بالك بكل مايقوله الناس فالكل يقول مايصل لذهنه فقط
◼️إمسح الخطأ لتستمر الأخوة ...ولا تمسح الأخوة ليستمر الخطأ ...
◼️عندما تتعرض لإساءة لا تفكر في أقوى رد ...بل في أحسن رد ...
⭕عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم في النهاية أخلاقك هي الوحيدة التي تعمر طويلا من بعدك
 
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