الرجال لا يغارون؟

نرى تصرفات بعض النساء تجعلنا نتسائل هل ورائهم رجال تغار عليهم أم لا



أحيانا يصل بي التفكير في أن الرجل في الوقت الحاضر لا يغار على أهل بيته

سواء كانت (أخت زوجة أم خالة ..........)

فهل صحيح ان الرجال لا تغار؟

أم هذه ثقة الرجال في نسائهم ؟

أم ماذا؟ ​