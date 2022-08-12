المهر

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
106
النقاط
9
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
هل المهر يحدد قيمة الفتاة

كيف حالكم ؟اتمنى ان يكون الجميع بخير

موضوع أحب أن آخذ رأيكم فيه.

كنت و ابنة خالتي نتحدث عن أختها التي انخطبت من جديد
وقد كان من ضمن حديثنا أن تحدثنا عن المهر
وقد صُدِمت بالمبلغ الذي قالته
سألتها: لماذا كل هذا المبلغ؟
قالت :أختي ليست رخيصة لنطلب مبلغاً زهيداً
قلت لها :لكن هذا المبلغ كبير جداً
قالت: أختي تسوى أضعاف هذا المبلغ
سألتها: هل المهر هو الذي يحدد قيمة الفتاة؟
قالت : بالتأكيد!
أريد أن أعرف رأيكم بصراحة؟؟؟؟؟
 
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