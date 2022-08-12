هل المهر يحدد قيمة الفتاة



كيف حالكم ؟اتمنى ان يكون الجميع بخير



موضوع أحب أن آخذ رأيكم فيه.



كنت و ابنة خالتي نتحدث عن أختها التي انخطبت من جديد

وقد كان من ضمن حديثنا أن تحدثنا عن المهر

وقد صُدِمت بالمبلغ الذي قالته

سألتها: لماذا كل هذا المبلغ؟

قالت :أختي ليست رخيصة لنطلب مبلغاً زهيداً

قلت لها :لكن هذا المبلغ كبير جداً

قالت: أختي تسوى أضعاف هذا المبلغ

سألتها: هل المهر هو الذي يحدد قيمة الفتاة؟

قالت : بالتأكيد!

أريد أن أعرف رأيكم بصراحة؟؟؟؟؟ ​