razan roza
:: عضو مُشارك ::
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هل المهر يحدد قيمة الفتاة
كيف حالكم ؟اتمنى ان يكون الجميع بخير
موضوع أحب أن آخذ رأيكم فيه.
كنت و ابنة خالتي نتحدث عن أختها التي انخطبت من جديد
وقد كان من ضمن حديثنا أن تحدثنا عن المهر
وقد صُدِمت بالمبلغ الذي قالته
سألتها: لماذا كل هذا المبلغ؟
قالت :أختي ليست رخيصة لنطلب مبلغاً زهيداً
قلت لها :لكن هذا المبلغ كبير جداً
قالت: أختي تسوى أضعاف هذا المبلغ
سألتها: هل المهر هو الذي يحدد قيمة الفتاة؟
قالت : بالتأكيد!
أريد أن أعرف رأيكم بصراحة؟؟؟؟؟
كيف حالكم ؟اتمنى ان يكون الجميع بخير
موضوع أحب أن آخذ رأيكم فيه.
كنت و ابنة خالتي نتحدث عن أختها التي انخطبت من جديد
وقد كان من ضمن حديثنا أن تحدثنا عن المهر
وقد صُدِمت بالمبلغ الذي قالته
سألتها: لماذا كل هذا المبلغ؟
قالت :أختي ليست رخيصة لنطلب مبلغاً زهيداً
قلت لها :لكن هذا المبلغ كبير جداً
قالت: أختي تسوى أضعاف هذا المبلغ
سألتها: هل المهر هو الذي يحدد قيمة الفتاة؟
قالت : بالتأكيد!
أريد أن أعرف رأيكم بصراحة؟؟؟؟؟