قصة وعبرة الفتيات الثلاث ...

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته#قصـــةۂ_وعبـــرة【الفتيات الثلاث】كان لدى الحاكم ثلاث فتيات جميلات لكنأصغرهن كانت أذكاهن أراد في إحدى الأيام أنيعرف مدى حبهن له، فسألهن عن مقدار مايحملن له من حب في أعماقهن قالت له ابنتهالكبرى:"أنا أحبك بقدر حب الناس إلى المال."وبماأن الحاكم مدرك لحب الناس الشديد إلى المال،شعر بالإطراء وبالحب الكبير الذي تكنه له فتاتهالكبرى ..أما الابنة الوسطى فقالت له:"أحبك بقدر حب الناس للمال."وبالطبع الحب واضح هنا فهو يعتقد أن المالأهم شيء في الحياة وعندما جاء الدور علىفتاته الصغرىقالت: "أحبك بقدر حاجة الناس إلى الملح"فأثار هذا استياء الحاكم وفتاتيه الأخريين إذاعتقد أن الملح سلعة رخيصة جداً ولا قيمة لهادفع هذا الحاكم إلى الغضب فأمر بطرد ابنتهالصغرى من القصر لكن بعد فترة من الزمن،عانت البلاد من نقص في الملح حتى انقطعتماماً من الأسواق وعندما نفدت آخر كمية منالملح من القصر، تم تحضير الطعام غير مملح،وعندما بدأ الحاكم بتناول طعامه ذاك، وجدهسيء المذاق، فأدرك عندها مدى حاجة الناسإلى ملح الطعام وتذكر ما قالته ابنته الصغرىمتيقناً للحكمة التي تفوهت بها ومدى عمقتفكيرها فأمر الحاكم بإعادة الفتاة إلى القصروأصبحت الأقرب إليه وإلى قلبه وتعلم جيداً أنقيمة الأشياء لا تظهر بوجودها بل عند غيابها..#العبـــــرة ~قيمة الكلام الجميل والإبتسامة هي ملح الحياة لا تظهر لنا مدى حاجتنا إليهما، إلا عندما تعصف بنا مشاكل الحياة بثقلها وندرك جمال الكلمة الطيبة ومدى تأثيرها في النفوس ..➥..