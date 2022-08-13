كيفية حذف برنامج في Windows 10

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
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سأشارك معكم اليوم طريقة حذف برنامج ما على نظام التشغيل Windows 10
لنبدأ على بركة الله :

أولا نذهب إلى Control Panel، وننتقل إلى Programs

1660416034071.png
ثم نذهب إلى Programs and Features

1660416103400.png

ثم نضغط بالزر الأيسر للفأرة على البرنامج الذي نود حذفه :

1660416256282.png

نختار Uninstall

1660416424252.png

أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل
في أمان الله
 
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