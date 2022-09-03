كيفية معرفة البرامج المثبّتة وإصداراتها وحجمها في ويندوز 10

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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محل الإقامة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية

في هذا الموضوع سأشارك معكم طريقة معرفة البرامج المثبّتة على جهاز الحاسوب مع إصداراتها، لننطلق على بركة الله :
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أولاً : نتّجه إلى برنامج Control Panel تجدونه على سطح المكتب أو عبر البحث عنه في خانة البحث بـ Start.

1662200358643.png

ثمّ نتجه إلى Programs،

1662200411046.png

ثم ننتقل إلى Programs and Features،

1662205591148.png

وكما نرى :
في الحيز الأحمر : أسماء البرامج.
في الحيز الأزرق : الناشر.
في الحيز الأخضر : تاريخ التحميل.
في الحيز الأصفر : الحجم.
في الحيز الأسود : الإصدار.

1662205837833.png

أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل
السلام عليكم ورحمة الله
 
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