كيفية معرفة البرامج المثبّتة وإصداراتها وحجمها في ويندوز 10

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية



في هذا الموضوع سأشارك معكم طريقة معرفة البرامج المثبّتة على جهاز الحاسوب مع إصداراتها، لننطلق على بركة الله :

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أولاً : نتّجه إلى برنامج Control Panel تجدونه على سطح المكتب أو عبر البحث عنه في خانة البحث بـ Start.

ثمّ نتجه إلى Programs،

ثم ننتقل إلى Programs and Features،

وكما نرى :

في الحيز الأحمر

: أسماء البرامج.

في الحيز الأزرق

: الناشر.

في الحيز الأخضر

: تاريخ التحميل.

في الحيز الأصفر

: الحجم.

في الحيز الأسود

: الإصدار.