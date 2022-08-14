لا تتزوج من أجل الأطفال لأنك لن تنجب أحد الصحابةلا تتزوج من أجل إكمال نصف الدين لأنك غالبا لم تكمل النصف الأوللا تتزوج من أجل (الشهوة) لأنك ستشعر بالملل يوماً مالا تتزوج من أجل أن القطار سيمر لأنه يوجد قطار آخر بطريقه إليكلا تتزوج من أجل عائلتك لأنها لن تدوم ابداًلا تتزوج من أجل المجتمع لأنهم لن يدفعوا تكاليف الزواج بالنيابة عنكتزوج لأنك تريد شريك حياة ..وأن تبنى حياة عن قناعة وحب وتفاهم وإنسجامالمحاكم سئمت قضايا الطلاقالآباء سئموا شكاوى الأبناءالأبناء تشتتوا بين الآباءالمجتمع ليس بحاجه لإنجاب جيل أحمق جراء سوء إختيار أو سوء تربيه أو إنعدام الأخلاق​