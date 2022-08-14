لا تتزوج

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
163
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
🔴 لا تتزوج من أجل الأطفال لأنك لن تنجب أحد الصحابة
🔴 لا تتزوج من أجل إكمال نصف الدين لأنك غالبا لم تكمل النصف الأول
🔴 لا تتزوج من أجل (الشهوة) لأنك ستشعر بالملل يوماً ما
🔴 لا تتزوج من أجل أن القطار سيمر لأنه يوجد قطار آخر بطريقه إليك
🔴 لا تتزوج من أجل عائلتك لأنها لن تدوم ابداً
🔴 لا تتزوج من أجل المجتمع لأنهم لن يدفعوا تكاليف الزواج بالنيابة عنك
🟢 تزوج لأنك تريد شريك حياة ..
وأن تبنى حياة عن قناعة وحب وتفاهم وإنسجام

المحاكم سئمت قضايا الطلاق
الآباء سئموا شكاوى الأبناء
الأبناء تشتتوا بين الآباء
المجتمع ليس بحاجه لإنجاب جيل أحمق جراء سوء إختيار أو سوء تربيه أو إنعدام الأخلاق​
 
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