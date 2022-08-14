razan roza
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 163
- النقاط
- 13
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
لا تتزوج من أجل الأطفال لأنك لن تنجب أحد الصحابة
لا تتزوج من أجل إكمال نصف الدين لأنك غالبا لم تكمل النصف الأول
لا تتزوج من أجل (الشهوة) لأنك ستشعر بالملل يوماً ما
لا تتزوج من أجل أن القطار سيمر لأنه يوجد قطار آخر بطريقه إليك
لا تتزوج من أجل عائلتك لأنها لن تدوم ابداً
لا تتزوج من أجل المجتمع لأنهم لن يدفعوا تكاليف الزواج بالنيابة عنك
تزوج لأنك تريد شريك حياة ..
وأن تبنى حياة عن قناعة وحب وتفاهم وإنسجام
المحاكم سئمت قضايا الطلاق
الآباء سئموا شكاوى الأبناء
الأبناء تشتتوا بين الآباء
المجتمع ليس بحاجه لإنجاب جيل أحمق جراء سوء إختيار أو سوء تربيه أو إنعدام الأخلاق
لا تتزوج من أجل إكمال نصف الدين لأنك غالبا لم تكمل النصف الأول
لا تتزوج من أجل (الشهوة) لأنك ستشعر بالملل يوماً ما
لا تتزوج من أجل أن القطار سيمر لأنه يوجد قطار آخر بطريقه إليك
لا تتزوج من أجل عائلتك لأنها لن تدوم ابداً
لا تتزوج من أجل المجتمع لأنهم لن يدفعوا تكاليف الزواج بالنيابة عنك
تزوج لأنك تريد شريك حياة ..
وأن تبنى حياة عن قناعة وحب وتفاهم وإنسجام
المحاكم سئمت قضايا الطلاق
الآباء سئموا شكاوى الأبناء
الأبناء تشتتوا بين الآباء
المجتمع ليس بحاجه لإنجاب جيل أحمق جراء سوء إختيار أو سوء تربيه أو إنعدام الأخلاق