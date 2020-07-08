الوصايا العشر للعوائل والأسر في ظل انتشار فيروس كورونا



6) الإهتمام بالتربية والتعليم :

لا شك أن تأديب الأولاد وتعليمهم من الواجبات المطلوبة، لذلك كان لزاما على كل ولي أن يحرص أولا على تبصير نفسه ثم إصلاح من هم تحته وتعليمهم منذ نعومة أظافرهم. امتثالا لأمر الله ﷻ وسنة النبي ﷺ في تعاهدهم بما يصلح لهم أمور دنياهم وآخرتهم. ومن أعظم ما يجب صرف الهمم إليه كتاب ﷻ وسنة نبيه المصطفى ﷺ. بهما يتربى على توحيد ربّه، وتعظيم سنة النبي ﷺ . وإنها لفرصة هذه الأيام بتعاهد الأبناء بالمدارسة والاهتمام بهم وفق الآداب الشرعية.

1/ من الكتاب :

قال الله ﷻ: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان ۱٣]

قال ابن القيم -

2/ من السنة :

عن عبد الله بن عمر

قال ابن الجوزي –



7) إجتماع العائلة على الطعام :

الاجتماع على مائدة الطعام بركة، وهو من الأشياء الضرورية التي من شأنها تدعيم أواصر المحبة والترابط بين الأسرة الواحدة. ينفع الابناء ويترك أثرا عميقا في نفسيتهم. يتعلمون منه بالمثل والإقتداء لا بالتوجيه والأوامر، هي ساعة فلنلتزم فيها الآداب الشرعية والتربوية.

1/ من الكتاب :

قال الله ﷻ: ﴿ و يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف ٣۱]

قال القرطبي -

وقال ابن المنذر -

2/ من السنة :

عن وحشي بن حرب، أن أصحاب النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع‏.‏ قَال: ‏« فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ».‏ قالوا: نعم. قال ﷺ: ‏«فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ »‏[ صحيح أبي داود ]

قال الشيخ المحدث الألباني –



8) صلة الأرحام عن طريق أجهزة التواصل والسؤال عنهم :

إن صلة الأرحام من أعظم الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله ﷻ ، لما فيها من الخير العظيم. وهي من صفات النبي قبل بعثته ﷺ. الأمر بها والوفاء بحقها في القرآن والسنة آكد. وقطعها كبيرة من الكبائر، لذا ينبغي على كل قريب أن يسأل عن قريبه أو أخيه بقدر حاجة كل منهما وقدرته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، بكل طريق مشروع أو سبيل يؤدي إلى تحقيقها، ولو عن طريق وسائل التواصل الحديثة وما أكثرها !.

1/ من الكتاب :

قال الله ﷻ: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ [الرعد ٢۱]

قال السعديّ -

2/ من السنة :

عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: ‏«مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»‏ [صحيح أبي داود]

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز -

فأجاب: نعم، هذا من صِلة الرحم، المكالمة الهاتفية، والمكاتبة بالقلم، كلها من الصِّلة، كونه يكتب إليه، إلى أخيه، أو عمه، أو قريبه، يسأله عن صحَّته وعن حاله، أو يكلمه بالهاتف - كلُّه طيِّب، كله من الصلة.



9) عدم تناقل الأخبار السيئة:

المسلم لا يكون مذياعا لكل ما يسمع ، بل التبين والتثبت قبل تناقل الأخبار سمات الأخيار. وقد يكون عدم تناقلها أحيانا واجب شرعي. إن هي كشفت ستر مؤمن أو روعت قلب مؤنس ضعيف تؤذيه مثل هذه الأخبار. لذا علينا أن نتلمس القواعد الشرعية في تلقي الأخبار وروايتها من سترها.

1/ من الكتاب :

قال الله ﷻ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء ٨٣]

قال السعديّ -

قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله تعالى -: وإذا كان هذا الخبر أو هذا الحدث على المسلمين منه خطورة ويحتاج إلى علاج، فليس علاجه بنشره بين الناس الذين لا يملكون له العلاج، وإنما هذا يُرجع فيه إلى أُولي الأمر، يُرجع فيه إلى أُولي الأمر ليعالجوه ويدرؤوا خطره، قال ﷻ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، فعلى كل حال المسلم يحفظ لسانه ولا يتكلم بالشائعات، ولا ينشر المخازي، ويستعمل الصمت والستر، ويستعمل الدعاء بالصلاح للإسلام والمسلمين، وشأن المسلمين، هكذا يكون المسلم .

2/ من السنة :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ »‏ [ صحيح مسلم ]

قال الشيخ ابن عثيمين -



10) الدعاء وتحصين العائلة والأموال وسائر الأملاك :

الدعاء هو العبادة. له أهمية كبرى وثمرات جليلة وفضائل عظيمة. ومكانته في نفوس الصالحين عالية، ومنزلته من الدين عالية. يستعين فيه العبد الضعيف بالله الرؤوف القوي. لذا كان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه، حتى ملح عجينه وعلف شاته. وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى في البلوى. وتحصين الأهل والأموال ميزات أهل الصفا والتقوى.

1/ من الكتاب :

قال الله ﷻ: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء ٨٣]

قال ابن القيم في الفوائد (ص: ٢٩٢): فائدة قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في المتملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه.

2/ من السنة :

عن عثمان بن عفان

قال الشيخ عبد العزيز بن باز –



هذا ما تيسر جمعه والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. ​

كتبها : أبو عبد الرحمن محمد صالحي

- عفا الله عنه، وغفر لوالديه -

ليلة : الثلاثاء ۱٣ من شعبان ۱٤٤۱ هجرية ​

المصدر منتديات الابانة السلفية