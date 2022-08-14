جامي تفتحي شكارة تع لحليب بفمك وجامي ترفدي سنيوة القهوة من قدام الضياف يفهموها محاوزة....دايمن كي تلمي الطابلة تع الماكلة جوزي شيفونة فيها شوية ماءجافيل عليها باش تتنقا مليح وماتخليش الريحة والسبك وكيفكيف مع البوطاجي...دايما مور ماتغسلي الماعن جوزي مسحة للفريجيدار والكويزينيار والفايونس تع الكوزينة علاجال السبك ومايتلايمش الوسخ...دايمن خلي سربيتة سبيسيال للكوزينة باش كي تغسلي تمسحي يدك فيها باش ماتمسحيش فحوايجك...دايما كي تنقي الخضرة ديري سلة سبيسيال للقشور باش مايبقاش البوطاجي معفن..كي طيبي دايمن عصبي راسك باش مايطيحش شعرك فالماكلة عيب وكي تذوقي جامي ترجعي المغرف لي ذقتي بيها للطنيجرة وجامي تحطي المغرف لي تحركي بيها فوق البوطاجي ديراكت تتعفن دايمن حطي تحتها عفسة...كي تحطي لماكلة للضياف جامي تخلي الطبسي هكاك توجور امسحيه فالطراف باش يكون الطبسي نقي...كي تنشري لي سوفاتمو ديالك جامي تنشريهم هكاك توجور ارمي فوقهم خيمار ولا كاش حاجة خفيفة علاجال عيب ولا عندك ساش لانج ديريهم فيه بلا ماتنشريهم قدام الناس ...الزربية تع الصالو كل يوم تتنحى صباح وتتنفض مالغبار والفتات سورتو لي عندهم دراري صغار....كي تروحي لدار الناس ولا تخرجي دايمن البسي تقاشر جدد علاجال الناس يحطو البال والتقاشر يتلبسو خطرة ويتغسلو..خلي صباطك دايمن نقي وتوجور مشي معاك لانجات مهما يكون رانا بنات ورمز النقى...بدلي فرشاة الأسنان ديالك كل 3 اشهر علاجال تلم الميكروب...كي تكنسي الدار توجور نقي البالي قبل ماتعلقيه...كي تبداي غسيل لماعن حطي الشيفونة داخل بسينة فيها جافيل و شوية ايزيس وما وخليها وكي تكملي ماعنك شليها تلقايها تريح الله الله ومافيهاش السبك وكي تكملي بيها دايمن انشريها ماتخليهاش مكرفسة باش ماتفوحش...وكنصيحة مجربة ديري فخزانتك بين حوايجك قوالب تاع الصابون كي جي تلبسيهم تلقاي ريحتهم تهبل بلا ماديري الريحة سورتو دوف