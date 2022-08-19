ما احلى ايام الرسالة الورقية

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
329
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
الرسالة العادية أو الورقية
تلك الرسالة التي كنا نخطها بأيدينا وبخطنا المعوج وعليها خربشاتنا وأحيانا تتساقط عليها دموعنا لتصل إلى الأخ القريب أو المهاجر الغريب أو إلى الحبيب
نكتبها ونشتري لها ظرفا وطابعا بريديا نلصقه بلعابنا واحيانا نرفقها ببطاقة بريدية أو صورة
تلك الرسالة التي كنا ننتظرها بشغف ليسلمها لنا ساعي البريد او يضعها في صندوق رسائل البيت او المحل
تلك الرسالة التي نفتحها بسرعة ونقرأها ونحس بها ونعيد قراءتها ونضمها ونقبلها ونضعها في حافظة أسرارنا

أين تلك الرسالة التي كانت بين الأخ واخيه في الجيش أو بين الزوجة وزوجها المهاجر او بين الصديق وصديقه أو الأحبة ؟؟؟
 
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