ما احلى ايام الرسالة الورقية

الرسالة العادية أو الورقية

تلك الرسالة التي كنا نخطها بأيدينا وبخطنا المعوج وعليها خربشاتنا وأحيانا تتساقط عليها دموعنا لتصل إلى الأخ القريب أو المهاجر الغريب أو إلى الحبيب

نكتبها ونشتري لها ظرفا وطابعا بريديا نلصقه بلعابنا واحيانا نرفقها ببطاقة بريدية أو صورة

تلك الرسالة التي كنا ننتظرها بشغف ليسلمها لنا ساعي البريد او يضعها في صندوق رسائل البيت او المحل

تلك الرسالة التي نفتحها بسرعة ونقرأها ونحس بها ونعيد قراءتها ونضمها ونقبلها ونضعها في حافظة أسرارنا



أين تلك الرسالة التي كانت بين الأخ واخيه في الجيش أو بين الزوجة وزوجها المهاجر او بين الصديق وصديقه أو الأحبة ؟؟؟