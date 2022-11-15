حكيلي حكايتك ـ ج2 ـ الصدمتين ـ A second shock

أسلوبك مميز في السرد، تعاطفت معك بشدة بحكم الخيانة, ذكرتني بفلم الوسادة الخالية للعندليب الأسمر، وقلت في قرارة نفسي أنه الحب الأول الذي يغوص في أعماق القلب حتى إن غاب في الحديث لا يغيب في نظرة العين، مع أني أعلم جيدا أنه حب المراهقة ووعوده الكثيرة المنسية، في إنتظار التكملةحلم, dream