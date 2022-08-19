لو كنت مكانه.........

خرج مسؤول مصلحة ورأى طابورا من الناس ينتظرونه ان يقضي لهم مصلحتهم

ورأى من بين الناس أحد المقربين منه (صديق حميم او أحد أفراد العائلة)

فأشار عليه ان يأتي من الخلف ويقضي له مصلحته حتى لا ينتظر مثل الناس .

احتج بعض الحاضرين فقال لهم : من يستطع منكم ان يعمل في مكاني هذا ولا يفضل أحد على أحد !!!!!

ترى لو كنت انت مسؤولا على مصلحة معينة تعمل من اجل قضاء مصالح المواطنين

هل تقضي مصلحة قريبك أم تتركه ينتظر ؟؟؟



الجواب بصراحة من فضلكم وآسف مسبقا على الإحراج ​