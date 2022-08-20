قال razan roza: المراة كلمة ذات حس موسيقي

المراة هي الحنان والامان والدفئ والحياة

احيانا نصادف شخصا يهين امراة ......الا يعلم انها ام ولديها ابناء لو سمعوه لقتلوه ..

المراة احيانا اراها مظلومة حتى من الحياة والحظ فمثلا قبل ان تتزوج وعندما كانت طفلة تلعب ولا تعلم من حال الدنيا شيء كانت احسن لكن حينما.......

تزوجت !

كانت المتعة للرجل

و الألم لها

حملت !

كان الفرح للرجل ..

و التعب لها



أجهضت !

كان العزاء للرجل ..

و اللوم عليها



تأخر الحمل !

كان التعاطف للرجل ..

و العمليات الجراحية و التحاليل و الخوف و الشعور بالذنب منها



حملت أخيرا و أنجبت !

فكان الفخر و التهاني و الإسم و الكنية للرجل ..

و الوجع و المخاض و الإرضاع و السهر لها



حافظوا على المراة واحترموها هي عمود المجتمع



لكي كل الحب والاحترام ايتها الأم كل التحية والتقدير لجميع الأمهات والنساءلكي كل الحب والاحترام ايتها الأم ​ إضغط للتوسيع...

فعلا هناك بعض من هذا. ولكن يبقى الرجل المحترم يعطي للمرأة القدر الذي تستحقه. فهي قبل ان تكون الزوجة وشريكة الحياة. فهي اخته وامه واقرب الناس اليه .



مشكورة على الموضوع اختي