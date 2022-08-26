عـــــاجل: خطيـــر !!!!!!!؟

عاجل: خطير.. غريب.. قوي .. نادر .. (كلها عناوين تصلح لهذا الفيديو الفضيحة وهذا الموضوع) !!!!!!!

1- جعل الناس تسجد لله...... (عذرا جعل الناس تسجد له بدلا من الله) !!!

2- أعز المسلمين من شعبه........ (عذرا أذل المسلمين من شعبه.. وكذب عليهم وغدرهم وخانهم وغلق أفواههم..!! وجعلهم يسجدون له ويقبلون يده) !!!

3- يسمي نفسه بأميــــــــــــر المؤمنين........ (عذرا امير المطبعين المنافقين) !!!

4- وضعوه على رأس لجنة القدس.......... (عذرا بااائع القدس وفلسطين) !!!

5- نهض بزارعة القمح والقضاء على الجوع في بلده............ (عذرا نهض بزراعة المخدرات وتسميم عقول وأبدان شعبه وشعوب المسلمين المجاورين والبعيدين)!!!

6- يسمونه بالمصلح ذات البين ......... (عذرا المفسد ذات البين من الحاسدين وناشر الفتنة بين المسلمين) !!!



7- أراد العزة عند بني صهيونين... فأذله الله وفضحه أمام قاطبة المسلمين !!!

(الجزائر كانت تتحدث مند مدة .... ولكن أغلب... المسلمين المساكين +كانوووو مخدوعين ..!! )

صحوة شعب المغرب والمسلمين = هي الانطلاقة فـ الطريق لتحرير فلسطين !

الحمد لله الناصر الأمين لعباده المجاهدين المؤمنين .

وعد الله حــــــــــــــق ولن يخلف الله وعده .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم

*** *** ***

أكيد عرفتم من المقصود ..............!؟

فيديو تم التقاطه سرّا..

يكشـــــــف ملك المغرب محمد السادس (أميــــــــــــــــر المؤمنيــــــــــــــــن) .. كاد أن يسقط وهو يسكـــر ويتسكــــــــع ..رفقة اصدقائه من الشباب في فرنسا.. الاخوة زعيتر !!

(بينما الشعب المغربي المسلم يعاني بشدة من كل النواحي خصوصا هذه الايام... ودماء الفلسطينيين المسلمين تسفك يوميااااا.. بينما "اميــــــــــــــر المؤمنيــــــــــــــن" يرتدي لباس "........... حاشاكم" ويسكر وينسق مع الصهاينة!!!!!!!!!!!!!)

ملاحظة :

تم التحقـــــق من الفيديــــــــــو ... (تقنيا ومن المصادر)

الفيديو صحيح 100/100 .

وبدأ ينتشر حتى على وسائل الاعلام الرسمية.

... ... .... ... ...