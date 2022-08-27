قاتلة الأحزان (رثاء)

الورد الندي
:: عضو مُشارك ::
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- 31 جانفي 2013
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- الجنس
- ذكر
رثاء في صاحبة الكلمة
فقيدة اللمة @lilia mess
وأسأل الله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته
وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنان
وأن يزيدها بالإحسان إحسانا ويتجاوز عن سيئاتها
وأن يدخلها الجنان بلا حساب ولا عذاب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ما علمت بوفاتها إلا حينما دخلت هذه المرة
قاتلة الأحزان
أنا لا أكتب اليوم لكي أقتل الحزن من جديد
أنا أكتب لطيف أفل وغاب قبل أن يأت المغيب
ريحانة في خدرها المصون في أطرافه
فهناك غدا نلتقي لنعيد ذكرى الماضي الحبيب
****
حزن ومنظرٌ كئيب يخيم على المكان
أين كانت للكلمة معنى
أين كانت الأرواح تلتقي من حين لآخر!
لتتسامر بلغة الأدب
أين كانت تشدو هنا في اللمة
كعصفور يخرج من قفص يغرد أعذب الألحان
لمن سطرت خواطرا هنا بماء الذهب
لمن كانت تكتب للحزن حتى تقتله!
أكتب اليوم رثاءا في أخيتي Lilia Mess
قاتلة الأحزان
كم من نشيد أنشدنا هنا معا!
كم من فكر بديع نما في حقول ما لحقها
من بوار وما اعتراها كما اعترى بعضها من نسيان
بقلم لا حبر فيه أكتب في صفحات الأمس المشرق
وأقرأ بين ثناياه حال الورود الذابلة في تابوتها
تنهض وتولد من جديد لتورد ليس هنا
بل هناك في أرض من زعفران في روضات الجنان
أديبة الحزن المنفي في أرضه
قد طواه الدهر بأيامه فأناخت كل آهاته
حينما ينشد طائر الفرح فكلهم
يخرصون وكل يلقي بالسمع يردد في أبياته
تبكي العيون من فراقكم يا لوعة!
تركت القلب يسمع كل من في الكون آناته
نسير إلى اللحود في كل آن بعدكم
فهذه سنة الله في الخلق ومن عظيم آياته
فالحمد لله المعبود والمحمود أولا وآخرا
فهذا الردى يبعث للناس بعضا من عظاته
****
فقيدة اللمة @lilia mess
وأسأل الله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته
وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنان
وأن يزيدها بالإحسان إحسانا ويتجاوز عن سيئاتها
وأن يدخلها الجنان بلا حساب ولا عذاب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ما علمت بوفاتها إلا حينما دخلت هذه المرة
قاتلة الأحزان
أنا لا أكتب اليوم لكي أقتل الحزن من جديد
أنا أكتب لطيف أفل وغاب قبل أن يأت المغيب
ريحانة في خدرها المصون في أطرافه
فهناك غدا نلتقي لنعيد ذكرى الماضي الحبيب
****
حزن ومنظرٌ كئيب يخيم على المكان
أين كانت للكلمة معنى
أين كانت الأرواح تلتقي من حين لآخر!
لتتسامر بلغة الأدب
أين كانت تشدو هنا في اللمة
كعصفور يخرج من قفص يغرد أعذب الألحان
لمن سطرت خواطرا هنا بماء الذهب
لمن كانت تكتب للحزن حتى تقتله!
أكتب اليوم رثاءا في أخيتي Lilia Mess
قاتلة الأحزان
كم من نشيد أنشدنا هنا معا!
كم من فكر بديع نما في حقول ما لحقها
من بوار وما اعتراها كما اعترى بعضها من نسيان
بقلم لا حبر فيه أكتب في صفحات الأمس المشرق
وأقرأ بين ثناياه حال الورود الذابلة في تابوتها
تنهض وتولد من جديد لتورد ليس هنا
بل هناك في أرض من زعفران في روضات الجنان
أديبة الحزن المنفي في أرضه
قد طواه الدهر بأيامه فأناخت كل آهاته
حينما ينشد طائر الفرح فكلهم
يخرصون وكل يلقي بالسمع يردد في أبياته
تبكي العيون من فراقكم يا لوعة!
تركت القلب يسمع كل من في الكون آناته
نسير إلى اللحود في كل آن بعدكم
فهذه سنة الله في الخلق ومن عظيم آياته
فالحمد لله المعبود والمحمود أولا وآخرا
فهذا الردى يبعث للناس بعضا من عظاته
****