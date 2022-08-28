ناسا تقترب من إطلاق وحشها الفضائي الجديد.. المهمة الأكثر كلفة!

يمثل الإطلاق غير المأهول أول ظهور لأقوى صاروخ تم تجميعه على الإطلاق ​

وفي حين أن Artemis I لن تحمل رواد فضاء، ولن تهبط على القمر، فإن المهمة حاسمة لإثبات أن صاروخ "وحش" NASA وكبسولة الفضاء السحيق يمكن أن تفي بقدراتها الموعودة. يذكر رحلة Artemis I تأخرت لسنوات، إذ تجاوز البرنامج المليارات من الميزانية.