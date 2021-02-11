وصول ثلاث بعثات الى المريخ سنة 2021

saadani
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يتوقع أن يكون عام 2021 عام الاكتشافات الجديدة في تاريخ استكشاف المريخ، وذلك بالتزامن مع قرب وصول ثلاث مسابير فضائية - الأمل الإماراتي ، تيانوين -1 الصيني ، بيرسيفيرانس التابع لوكالة ناسا - إلى المريخ خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.
مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"
تم إطلاق أول مهمة بين الكواكب تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي عبارة عن مسبار غير مأهول يُعرف باسم "الأمل" ، بنجاح في 19 يوليو 2020 ، من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان خلال نافذة إطلاق للبعثات إلى المريخ.
تحدث نوافذ الإطلاق هذه كل 26 شهرًا تقريبًا عندما يكون المريخ قريب من التقابل، حيث تسمح برحلات أقصر وأكثر كفاءة إلى المريخ ، لأنه خلال هذه الفترات ، يقع الكوكب الأحمر والأرض على نفس الجانب من الشمس، كما استفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية و وكالة ناسا من نافذة إطلاق المريخ في يوليو 2020.
صُممت بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" لتكون أول من يقدم صورة كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ، فالهدف العلمي لمهمة الأمل هو دراسة ديناميكية المناخ وخريطة طقس الكوكب وهيكل وتنوع الهيدروجين والأكسجين في الغلاف الجوي للمريخ ، وتأثير تغيرات الطقس على تحرر هذه الغازات إلى الفضاء.
سيكون مسبار الأمل أول تلك البعثات الثلاث التي تصل إلى المريخ هذا الشهر. حيث سيدخل المسبار إلى مدار حول المريخ يوم الثلاثاء 9 فبراير عند حوالي الساعة 06:30 مساءً بتوقيت السعودية (03:30 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد رحلة استمرت حوالي 75 يومًا ، وبعد ذلك ستبدأ المرحلة العلمية بجمع البيانات لسنة مريخية كاملة على الأقل - أي ما يعادل 687 يومًا على الأرض.
تيانوين -1 ، بعثة المريخ الصينية
أول مهمة صينية إلى المريخ تم إطلاقها في 23 يوليو 2020 من مركز وينشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان. إن اسم "تيانوين -1 " مأخوذ من قصيدة للشاعر (كيو يوان) ، أحد أعظم الشعراء الصينيين القدماء ، ويعني "أسئلة إلى السماء"، وتتكون المهمة من مسبار مداري ومسبار متجول.
المصدر . وصول ثلاث بعثات إلى المريخ في 2021
مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"
تم إطلاق أول مهمة بين الكواكب تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي عبارة عن مسبار غير مأهول يُعرف باسم "الأمل" ، بنجاح في 19 يوليو 2020 ، من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان خلال نافذة إطلاق للبعثات إلى المريخ.
تحدث نوافذ الإطلاق هذه كل 26 شهرًا تقريبًا عندما يكون المريخ قريب من التقابل، حيث تسمح برحلات أقصر وأكثر كفاءة إلى المريخ ، لأنه خلال هذه الفترات ، يقع الكوكب الأحمر والأرض على نفس الجانب من الشمس، كما استفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية و وكالة ناسا من نافذة إطلاق المريخ في يوليو 2020.
صُممت بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" لتكون أول من يقدم صورة كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ، فالهدف العلمي لمهمة الأمل هو دراسة ديناميكية المناخ وخريطة طقس الكوكب وهيكل وتنوع الهيدروجين والأكسجين في الغلاف الجوي للمريخ ، وتأثير تغيرات الطقس على تحرر هذه الغازات إلى الفضاء.
سيكون مسبار الأمل أول تلك البعثات الثلاث التي تصل إلى المريخ هذا الشهر. حيث سيدخل المسبار إلى مدار حول المريخ يوم الثلاثاء 9 فبراير عند حوالي الساعة 06:30 مساءً بتوقيت السعودية (03:30 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد رحلة استمرت حوالي 75 يومًا ، وبعد ذلك ستبدأ المرحلة العلمية بجمع البيانات لسنة مريخية كاملة على الأقل - أي ما يعادل 687 يومًا على الأرض.
تيانوين -1 ، بعثة المريخ الصينية
أول مهمة صينية إلى المريخ تم إطلاقها في 23 يوليو 2020 من مركز وينشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان. إن اسم "تيانوين -1 " مأخوذ من قصيدة للشاعر (كيو يوان) ، أحد أعظم الشعراء الصينيين القدماء ، ويعني "أسئلة إلى السماء"، وتتكون المهمة من مسبار مداري ومسبار متجول.
المصدر . وصول ثلاث بعثات إلى المريخ في 2021