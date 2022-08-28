عرض بيع متوفر 400 دولار usdt مقابل 220دج للدولار baridimob//ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
400.00 دولار
سعر البيع
220.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
3,066
النقاط
671
العمر
24
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 400 دولار usdt بينانص قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
الحد الادنى للحجز 50 دولار
1 دولار = 220دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

  • Screenshot_20220828-195524_One UI Home.jpg
    Screenshot_20220828-195524_One UI Home.jpg
    291.6 KB · المشاهدات: 2
SINMAR44

SINMAR44

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 مارس 2017
المشاركات
178
النقاط
7
العمر
33
محل الإقامة
Ghardaia
سلام عليك اخي ممكن تحجز لي كامل المبلغ من فضلك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top