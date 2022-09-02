الزوج الصالح

صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 مارس 2022
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السلام عليكم ، فكرت كثيرا قبل أن أطرح موضوع كهذا وأدركت أنني علي أن أقتنع فعلا ، بصراحة مقاييس الزوج الصالح تختلف من فتاة لأخرى ، بعضها تراه ملتزم ولكن بشرط أن تكون جيوبه مملوءة والبعض يرى الإلتزام وحده يكفي ، لكن لب المشكلة أصبحنا نرى في الآونة الأخيرة أن أغلب الملتزمين عاطلين عن العمل (بحجة التفرغ لطلب العلم) فأنت لو تقدم لإبنتك شخص بكامل الصفات الخلوقة لكنه لا يعمل ولم يفكر في أن يتعب نفسه فالرازق هو الله ( على حد تفكيره طبعا ) فماذا سيكون ردك !
طبعا أنا لم أقل يجب أن يكون لديه منزل خاص وسيارة ، بل أنا أيضا كنت أفكر أنه إن كان شخص صالح فكل أموال الدنيا لا تغني لكنني إقتنعت أخيرا أن من تمام العقل السعي في طلب الرزق وإن لم يصب فثم قضاء الله ، وأن هاته الحياة سيأتيها أولاد ومن لم يتحمل مسؤوليته فكيف بمسؤولية غيره .
نريد نصائح من تجاربكم فلا نخطئ في الإختيار بارك الله فيكم
 
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
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إنضم
10 أوت 2013
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ذكر
ماهيش بالساهل باش تقول على نفسك او غيرك طالب علم ،لأنو الشخص لي ما يفرقش بين ماهو غير مكلف به ،وبين ماهو واجب عليه فما يتسماش ،نعطيك مثال فقط للتوضيح , شخص في عمرو 30 سنة ومازال ما تزوجش بحجة طلب العلم هذا ما يتسماش طالب علم .

المهم النصيحة لي نقدمها لخيتي ،وانا نطبقها مع خواتاتي حوسي على الراجل ما تغرك لا طالب علم لا بولحية لا يتبع في الفوزان لا والو ،الانسان لي يقدر يأسس أسرة ويعرف كيفاش يسير حياتو الأسرية .

وما تغامريش في حاجة ممكن انت ما تقدريلهاش ،بالاك تجيك هذيك العاطفة الدينية ،كي شغل ماعليه نديه متدين وفقير و زوالي من بعد ما تقدريش تصبري معاه وتحصلي .

مع العلم أنو لازم يكون في بالك أنو الرزق نوعان رزق تطلبه ورزق يأتي اليك ،الرزق لي يجيك هاهو واحد ما يقدر ينحولكم كزوجين ومنه رزق الاولاد ،ورزق السعي هاهو لازم يتحرك .

كاين شي ناس زعما متدينين ويعرفوا ربي يقلك الرزق نتاعي يجيني حتى وما نتحركش هي ظاهريا صحيحة بما أنو ذكرت انو الرزق نوعين لكن تخيلي معايا انو ربي سبحانه مثلا .
كتب في كتابه أنو الرزق لي تطلبو تجيك منو 10 ملاين ،والرزق لي يجيك بالاك 100 الف هنا المشكلة راني توسعت شوي في الموضوع لكن ملخصوا .

ما ديريش حاجة ممكن ما تقدريلهاش اذا تقدري تصبري ويجيك انسان لي يخمم على شرف الأسرة نتاعوا وكرامتها احسن وافضل لانو وقتنا ماهوش وقت ناس بكري وين كانو اغلب ناس فقراء ولكن حاليا لوكان ما يكونش في جيبك عولة دنيا كامل تعفس على كرامتك اولهم اولادك .
 
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