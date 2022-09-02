صاحبة الأثر
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 332
- النقاط
- 541
- محل الإقامة
- تيارت
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ، فكرت كثيرا قبل أن أطرح موضوع كهذا وأدركت أنني علي أن أقتنع فعلا ، بصراحة مقاييس الزوج الصالح تختلف من فتاة لأخرى ، بعضها تراه ملتزم ولكن بشرط أن تكون جيوبه مملوءة والبعض يرى الإلتزام وحده يكفي ، لكن لب المشكلة أصبحنا نرى في الآونة الأخيرة أن أغلب الملتزمين عاطلين عن العمل (بحجة التفرغ لطلب العلم) فأنت لو تقدم لإبنتك شخص بكامل الصفات الخلوقة لكنه لا يعمل ولم يفكر في أن يتعب نفسه فالرازق هو الله ( على حد تفكيره طبعا ) فماذا سيكون ردك !
طبعا أنا لم أقل يجب أن يكون لديه منزل خاص وسيارة ، بل أنا أيضا كنت أفكر أنه إن كان شخص صالح فكل أموال الدنيا لا تغني لكنني إقتنعت أخيرا أن من تمام العقل السعي في طلب الرزق وإن لم يصب فثم قضاء الله ، وأن هاته الحياة سيأتيها أولاد ومن لم يتحمل مسؤوليته فكيف بمسؤولية غيره .
نريد نصائح من تجاربكم فلا نخطئ في الإختيار بارك الله فيكم
طبعا أنا لم أقل يجب أن يكون لديه منزل خاص وسيارة ، بل أنا أيضا كنت أفكر أنه إن كان شخص صالح فكل أموال الدنيا لا تغني لكنني إقتنعت أخيرا أن من تمام العقل السعي في طلب الرزق وإن لم يصب فثم قضاء الله ، وأن هاته الحياة سيأتيها أولاد ومن لم يتحمل مسؤوليته فكيف بمسؤولية غيره .
نريد نصائح من تجاربكم فلا نخطئ في الإختيار بارك الله فيكم