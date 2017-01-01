أخطاااء الزوج التي تدمر الحياة الزوجية !!

إن مؤسسة الزواج هي مؤسسة قائمة على التفاهم والتعاون فيما بين الطرفين واخلال اي طرف في القيام بواجباته يعرض الحياة الزوجية إلى الخطر ولأن كل من الزوج والزوجة عليه واجبات قبل ان يكون له حقوق فإننا سوف نتحدث اليوم عن الزوج وعن الاخطاء التى قد يقع بها أي زوج وتؤدي إلى تحطيم الحياة الزوجية وانهائها بالفشل .. •ماهي أخطاء الزوج الشائعة في الزواج ؟ 1- يتركها وحدها كثيرا من اهم الأخطاء التى قد يقع بها أي زوج هو ان يعطى عمله واصدقائه الأولوية في حياته ويقضى معظم وقته إن لم يكن كالم وقته لهم وينشى ان لزوجته حق في ان يقضى معها بعض الوقت ليستمع إليها ويتحدث إليها ايضا ويتشاركا سويا في تحمل اعباء الحياة وبالتالى فإنه من الخطأ جدا عزيزى الزوج أن تقوم بقضاء كامل وقتك في العمل او مع الأصدقاء حتى في العطلات والأجازات وإنما يجب عليك أن تعطى زوجتك ومنزلك جزءا أيضا من وقتك 2- عدم التقرب من الزوجة ومن اهم الخطاء أيضا التى يقع بها الزوج هو ان يكون له عالمه الخاص ويكون لزوجته عالمها الخاص فالزواج مبنى على المشاركة في كل شيئ والهدف من الزواج هو السلام والسعادة والمشاركة معا ولكن عندما يصبح لكل من الزوج والزوجة عالمه الخاص وحياته المستقلة التى لا يريد الطرف الثانى ان يتدخل فيها يكون هنا خطأ كبير جدا لأنه يؤدي غلى بناء الجدران العازلة واتساع المسافات بين كل من الرزوج والزوجة ويهدد ايضا استمرار الحياة الزوجية 3- دائما ما يقدم لها النقد من اكثر الخطاء التى قد يقع بها الزوج هو محاولته دائما اثبات ان زوجته على خطأ وتعمد توجيه النقد اللاذع إليها امام الاخرين فهذا امر خاطئ تماما ويمكن ان يهدد استقرار الحياة الزوجية ولكن إذا أردت ان تقدم النقد إلى الزوجة فيجب أولا أن يكون هذا النقد نقدا بناءا وثانيا ان يكون هذا النقد بينك وبينها فقط دون أن يكون اما اي شخص حتى وان كان من المقربين لكما وكذلك بعيدا عن الأبناء حتى تحافظ على كرامة زوجتك 4- عدم الاعتراف بالخطأ أو تقديم الاعتذار بعض الرجال يعتقدون ان الاعتراف بالخطا هو ضعف ويعتقد أيضا ان تقديم الاعتذار عن الخطأ امر يقلل من كرامته ولكن في الحقيقة أن الاعتراف بالخطأ أو تقديم الاعتذار عندما يتطلب المر ذلك هو معنى لقوة الشخصية وبالتالى فعندما تشعر بأنك قد اخطأت فعلا في حق زوجتك فيجب هنا أن تقدم لها الاعتذار وان تعترف بخطأك امامها لن ذلك يزيد من حب وتقدير الزوجة لك 5- عدم توفير الأمان للزوجة من أهم الأسباب التى تجعل الزوجة تعيشة ومن أهم الخطاء أيضا التى يقع فيها الزوج هو عدم شعور الزوجة بالمان مع زوجها ولذلك فعليك عزيزى الزوج أن تبذل كل جهدك وطاقتك من اجل توفير الحب والأمان لزوجتك وأن تكون رمزا للاطمئنان والآمان بالنسبة للزوجة دائما حتى لا تبحث الزوجة عن بديلا يوفر لها الأمان سواء كان هذا البديل هو الأب أو الأخوة 6- عدم تقدير الزوجة والغيرة من نجاحها من أفدح الأخطاء التى يقع بها الزوج أيضا وتهدد حياته الزوجية هو عدم تقدير الزوجة والتقليل من شانها دائما حتى امام الغرباء كما ان غيرة الزوج من نجاح الزوجة تعتبر من ادعى الأسباب التى تؤدي إلى فشل وعدم استقرار الحياة الزوجية وبالتالى فعليك عزيزى الزوج ان تحافظ على كرامة الزوجة دائما وأن تكون مقدرا لها ومحترما لذاتها وأن لا تحقد عليها او تغيير من نجاحها بل يجب ان تعتبر نجاحها بمثابة نجاح لك 7- الجمود العاطفى بعض الأزواج يعتقد ان التعبير للزوجة عن الحب أو العاطفة هو ضعف منه ولكن في الحقيقة أن كل زوجة تحتاج إلى وجود العاطفة بينها وبين الزوج حتى لا تتحول الحياة إلى حياة جامدة لا وفاق بها وبالتالى فيجب عليك عزيزى الزوج ان تحرص على ان تعبر دائما لزوجتك عن حبك سواء كان هذا التعبير بالأفعال أو حتى من خلال الكلمات فهذه الأشياء وإن كانت بسيطة بالنسبة إليك غلا أنها تعنى للزوجة الكثير 8-عدم التفاهم مع الزوجة في العلاقة الخاصة يجب ان تقدر حالة زوجتك النفسية وأن تختار الوقت المناسب للمارسة العلاقة الخاصة ولا تعتمد على رغبتمك ونفسيتك انت فقط لأن عدم تقدير رغبة الزوجة او حالتها النفسية يكون له مردوده السيء على استمرار العلاقة الزوجية سواء العلاقة الزوجية الخاصة أو العلاقة الزوجية بوجه عام وبالتالى فيجب ان يكون فيما بينكما تفاهم في العلاقة الزوجية الخاصة 9- أن يكون غاضبا طوال الوقت بعض الأزواج يكون كل وقته الذي يقضيه باملنزل دائما ما يرفع صوته ويكون غاضبا وهذا امر خاطئ ويجعل الزوجة غير راغبة في بقاء الزوج بالمنزل وبالتالى فيجب ان تحاول داءئما ان تسيطر على غضبك والا تتشاجر مع الزوجة دائما بسبب وبدون سبب بل احرص على ان تكون عنوانا للسكن والمودة والامان والحب بالنسبة للزوجة والأبناء أيضا 10- عدم تحمل المسؤولية إن للزوج والأب مسؤولية كبيرة ويجب الا تقدم على الزواج والإنجاب غذا لم تكن قادرا من البداية على تحمل المسؤولية ولا تظن أن الزوجة وحدها قادرة على تحمل المسؤولية وبالتالى فيجب ان تحرص أيها الزوج على ان تتحمل المسؤولية الزوجية الواجبة عليك لأن عدم تحملك للمسؤولية يعتبر مسمارا قويا في نعش العلاقة الزوجية 11- الخيانة الزوجية إن خيانة الزوج تعتبر من أهم الخطاء الكبرى التى قد يقع بها الزوج والتى قد تؤدي بشكل نهائى إلى انهاء الحياة الزوجية ولذلك فيجب أن تفكر الف مرة أيها الزوج قبل ان تقدم على خيانة زوجتك لأن الخيانة خطأ يصعب على زوجة أن تغفره لزوجها وبالتالى فيجب ان تحرص على ان تتفاهم مع زوجتك في الأمور التى لا تنال رضالك بها وأن تحاول ان تصلح منها بدلا من ان تختار الطريق السهل وهو الخيانة فالزوجة وحدها وما تقدمه من تضحيات لن يكون كافيا من اجل استمرار الحياة الزوجية وبالتالى فعلى كل زوج ان يحاول جاهدا ان يتجنب الأخطاء التى قد تنهى الحياة الزوجية وان يحرص على استقرار الأسرة وعلى سعادتها أيضا حتى يتمكن من ان يعيش حياة زوجية سعيدة وهانئة ..