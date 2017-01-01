أخطاااء الزوج التي تدمر الحياة الزوجية !!

1- يتركها وحدها كثيرا

2- عدم التقرب من الزوجة

3- دائما ما يقدم لها النقد

4- عدم الاعتراف بالخطأ أو تقديم الاعتذار

5- عدم توفير الأمان للزوجة

6- عدم تقدير الزوجة والغيرة من نجاحها

7- الجمود العاطفى

8-عدم التفاهم مع الزوجة في العلاقة الخاصة

9- أن يكون غاضبا طوال الوقت

10- عدم تحمل المسؤولية

11- الخيانة الزوجية