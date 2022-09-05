الحلم الوردي
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السلام عليكم
عدنا بعد غياب
ان شاء الله تكونو ملاح
اليوم جبتلكم
[بيتزا على طريقتي ] خفيفةومقرمشة
للعجينة
{كاس حليب ,نص كاس زيت ,ملعقة كبيرة خميرة الخبز,فرينة حسب الحاجة ,كاس ونص ماء دافئ}
بعد مانعجن العجين بالبيتغان
ونحطها تخمر مدة 20 دقيقة
للحشو
وحطيت لاصوص طوماط
{زوج حبات طماطم ,مع زوج سنات ثوم ,ونص ملعقة طماطم مصبرة}
جبن
لحم مفروم
جبن مبشور
زيتون مقطع
فلفل مقطع اختياري
بيضة لدهن اطراف العجينة
وحشية الاطراف بالجبن
عدنا بعد غياب
ان شاء الله تكونو ملاح
اليوم جبتلكم
[بيتزا على طريقتي ] خفيفةومقرمشة
للعجينة
{كاس حليب ,نص كاس زيت ,ملعقة كبيرة خميرة الخبز,فرينة حسب الحاجة ,كاس ونص ماء دافئ}
بعد مانعجن العجين بالبيتغان
ونحطها تخمر مدة 20 دقيقة
للحشو
وحطيت لاصوص طوماط
{زوج حبات طماطم ,مع زوج سنات ثوم ,ونص ملعقة طماطم مصبرة}
جبن
لحم مفروم
جبن مبشور
زيتون مقطع
فلفل مقطع اختياري
بيضة لدهن اطراف العجينة
وحشية الاطراف بالجبن