[بيتزا على طريقتي ] خفيفةومقرمشة

الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,619
النقاط
1,191
محل الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى

السلام عليكم
عدنا بعد غياب
ان شاء الله تكونو ملاح

اليوم جبتلكم
[بيتزا على طريقتي ] خفيفةومقرمشة

للعجينة
{كاس حليب ,نص كاس زيت ,ملعقة كبيرة خميرة الخبز,فرينة حسب الحاجة ,كاس ونص ماء دافئ}
بعد مانعجن العجين بالبيتغان
ونحطها تخمر مدة 20 دقيقة
للحشو
وحطيت لاصوص طوماط
{زوج حبات طماطم ,مع زوج سنات ثوم ,ونص ملعقة طماطم مصبرة}
جبن
لحم مفروم
جبن مبشور
زيتون مقطع
فلفل مقطع اختياري
بيضة لدهن اطراف العجينة
وحشية الاطراف بالجبن

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