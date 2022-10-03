•الباقي اختياري

•الخبز :• زوج كيسان ونص فرينة•ربع كاس زيت•مغرف كبيرة خميرة خبز•مغرف ك سكر• مغرف ك حليب بودرة•مغرف ملح• رشة خميرة حلويات•ماء دافئ• لحم مرحي او دجاج مرحي اختياري• طماطم وخس• صوص قرويار او مايوناز• جبن شرائح▪︎ نبداو بالخبز تاعنا نخلطوا الفرينة والزيت وباقي المكونات مع بعض ونلموها بالماء حتى تولي عجينة هشييشة ونخلوها تخمر 20 دقيقة بالضبط في مكان دافئ ولا شعلوا الكوشا وخلوها تسخن طفوها وحطوا العجين يخمر ، بعدها نحكموها نقطعوها الى اجزاء قيس ماتخرجلكم وقيس الحجم يلي حابينوا ، احكموا كل كرية اخدموها ملييح كيما الكسرة ماتدلكوهاش هاذي العجينة بدون دلك ، وحطوها فوق البلا تاع الفرن وحبطوها شوي لضوها ديروها شغل شريحة وخلوها تخمر حوالي 20 دقيقة اخرى ثاني حتى يطلعوا ملييح ثم ادهنوهم بالبيض وشوي جلجلان او سانوج دخلوهم للفرن مايطولوش في الطياب ياربي 20 دقيقة ولا 15 دقيقة المهم خلوهم يطيبوا مليح وخرجوهم افتحوهم من الوسط وابداو الحشو ،▪︎بالنسبة للحشو انا حكمت رحيت اللحم ودوزنتوا درتلوا حبة بصل بيضة وشوي شابلير وملح وفلفل اكحل وشوي كاري ولا دوزان ابيض على حسب الذوق شكلوهم دوائر وشرائح واقلوهم في شوي زيت ولا زبدة ويكون كلش واجدانا درت هريسة ثم مايوناز حطيت السلاطة والطماطم ومباعد حطيت اللحم وفوقوا الفرماج الشرائح هذا ودرت فوقوا صوص قرويار وحطيت الخبز الاخر