حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 542
- النقاط
- 1,051
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
خبز محشي
المكونات :
•الخبز :
• زوج كيسان ونص فرينة
•ربع كاس زيت
•مغرف كبيرة خميرة خبز
•مغرف ك سكر
• مغرف ك حليب بودرة
•مغرف ملح
• رشة خميرة حلويات
•ماء دافئ
▪︎الحشو :
• لحم مرحي او دجاج مرحي اختياري
• طماطم وخس
• صوص قرويار او مايوناز
• جبن شرائح
•الباقي اختياري
طريقة التحضير :
▪︎ نبداو بالخبز تاعنا نخلطوا الفرينة والزيت وباقي المكونات مع بعض ونلموها بالماء حتى تولي عجينة هشييشة ونخلوها تخمر 20 دقيقة بالضبط في مكان دافئ ولا شعلوا الكوشا وخلوها تسخن طفوها وحطوا العجين يخمر ، بعدها نحكموها نقطعوها الى اجزاء قيس ماتخرجلكم وقيس الحجم يلي حابينوا ، احكموا كل كرية اخدموها ملييح كيما الكسرة ماتدلكوهاش هاذي العجينة بدون دلك ، وحطوها فوق البلا تاع الفرن وحبطوها شوي لضوها ديروها شغل شريحة وخلوها تخمر حوالي 20 دقيقة اخرى ثاني حتى يطلعوا ملييح ثم ادهنوهم بالبيض وشوي جلجلان او سانوج دخلوهم للفرن مايطولوش في الطياب ياربي 20 دقيقة ولا 15 دقيقة المهم خلوهم يطيبوا مليح وخرجوهم افتحوهم من الوسط وابداو الحشو ،
▪︎بالنسبة للحشو انا حكمت رحيت اللحم ودوزنتوا درتلوا حبة بصل بيضة وشوي شابلير وملح وفلفل اكحل وشوي كاري ولا دوزان ابيض على حسب الذوق شكلوهم دوائر وشرائح واقلوهم في شوي زيت ولا زبدة ويكون كلش واجد
انا درت هريسة ثم مايوناز حطيت السلاطة والطماطم ومباعد حطيت اللحم وفوقوا الفرماج الشرائح هذا ودرت فوقوا صوص قرويار وحطيت الخبز الاخر
المكونات :
•الخبز :
• زوج كيسان ونص فرينة
•ربع كاس زيت
•مغرف كبيرة خميرة خبز
•مغرف ك سكر
• مغرف ك حليب بودرة
•مغرف ملح
• رشة خميرة حلويات
•ماء دافئ
▪︎الحشو :
• لحم مرحي او دجاج مرحي اختياري
• طماطم وخس
• صوص قرويار او مايوناز
• جبن شرائح
•الباقي اختياري
طريقة التحضير :
▪︎ نبداو بالخبز تاعنا نخلطوا الفرينة والزيت وباقي المكونات مع بعض ونلموها بالماء حتى تولي عجينة هشييشة ونخلوها تخمر 20 دقيقة بالضبط في مكان دافئ ولا شعلوا الكوشا وخلوها تسخن طفوها وحطوا العجين يخمر ، بعدها نحكموها نقطعوها الى اجزاء قيس ماتخرجلكم وقيس الحجم يلي حابينوا ، احكموا كل كرية اخدموها ملييح كيما الكسرة ماتدلكوهاش هاذي العجينة بدون دلك ، وحطوها فوق البلا تاع الفرن وحبطوها شوي لضوها ديروها شغل شريحة وخلوها تخمر حوالي 20 دقيقة اخرى ثاني حتى يطلعوا ملييح ثم ادهنوهم بالبيض وشوي جلجلان او سانوج دخلوهم للفرن مايطولوش في الطياب ياربي 20 دقيقة ولا 15 دقيقة المهم خلوهم يطيبوا مليح وخرجوهم افتحوهم من الوسط وابداو الحشو ،
▪︎بالنسبة للحشو انا حكمت رحيت اللحم ودوزنتوا درتلوا حبة بصل بيضة وشوي شابلير وملح وفلفل اكحل وشوي كاري ولا دوزان ابيض على حسب الذوق شكلوهم دوائر وشرائح واقلوهم في شوي زيت ولا زبدة ويكون كلش واجد
انا درت هريسة ثم مايوناز حطيت السلاطة والطماطم ومباعد حطيت اللحم وفوقوا الفرماج الشرائح هذا ودرت فوقوا صوص قرويار وحطيت الخبز الاخر