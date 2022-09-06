احنا ما نسواوش!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



بون عندي شحال ما درتش هنا موضوع وأصلا شحال ما دخلتش للمة قلت ندير موضوع نطرح فيه فكرة ناقشتها ديجا من قبل مع أحبابي ونزيد نطرحها هنا نشوف الآراء.



نروحو للأحداث لي راهي صايرة مؤخرا مثل حادثة موت اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة ومؤخرا موت هذاك الفنان جورج الراسي وجنازتو لي عاملينها!



هذو لثنين مسيحيين وفي السوشيال ميديا الناس تترحم عليهم، حتى هنا عادي! يجي جيش المسلمين يسب ويشتم كل من ترحم ع مسيحي ولي يسب ويشتم ويسخر من جنازة هذاك الفنان ويتهمهم بالجهل ووو ...



لاحظت من خلال الحادثتين هذو أنو احنا المسلمين أكثر قوم لا نحترم الديانات الأخرى ولا نحترم معتقدات الناس لي من غير ديانتنا بغض النظر إذا معتقداتهم صحيحة أم خاطئة هوما من وجهة نظرهم راهم صح واحنا الغالطين!



واحنا كمسلمين ديننا ينهى ع الأذى والسخرية ومع أنو مفروض لنا ديننا ولهم دينهم وليس علينا هداهم نو لازم ديما تلقى جيش من المسلمين يسب ويشتم لي من غير دينو ويلقبو بالكافر!



سؤال فقط! هوما مسيحيين أوك. مشركين؟ الله أعلم. يجي مسلم يقول هذو يروحو للنار ويحكم عليه ويدخل في شؤون الخالق! أنت يا مسلم لي جاي تحكم وتسخر من قوم مش من ديانتك راك ضامن الجنة؟ اتخذت عند الله عهد؟ ديجا دينك لا يسمحلك تتدخل بين الله وعبدو فعلاش راك داخل بينهم!



علاش احنا لي ديننا دين احترام ما نحترموش الديانات الأخرى، كل من هو غير مسلم ما نحسوش بوجعو؟ ما يهمناش كبشري!



الإسلام ماهوش جمعية لي منتسب ليها يدخل رسمي للجنة! ماشي بالكارطة يا خوتي! قبل ما تقول أنا مسلم كون مهذب وخلوق ومحترم! مش تسخر من قوم من غير دينك! احترم دين الآخرين باش يحترموا دينك! (على فكرة هوما يشوفونا تافهين وقت ندورو ع حجر مبني مغلف بالأسود [الكعبة] بصح احنا نأمنوا بالمعتقد هذا ونعتبروه من الدين! وصلت الفكرة؟)، حسّن صورة الإسلام والمسلمين لأننا باختصار نبانو قوم متعصبين متكبرين نحسبو الجنة لينا ونحكمو ع الناس وخاصة نسناو الناس يحترمو ديننا الإسلام واحنا ما نحترموش دينهم والمؤسف أنو نبانو من تعصبنا إرها/ب!



الخلاصة إحترم تُحتَرم!