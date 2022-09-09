تحميل كتاب أساسيات البحث العلمي

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
نبذة عن المحتوى
يبدأ الكتاب برحلة تاريخية وتحفيزية لابد أن يمر بها كل باحث يرغب في ترك أثر، ولكن تلك الرغبة ستزيد وتنضج كلما عرف الباحث دور من سبقوه وأثر البحث والتطوير في نهضة الأمم ورقيها. قد ترجع لهذه الرحلة كلما صعب الطريق وضعفت العزيمة لتتذكر أنك لست وحدك بل هناك ملايين أفنوا أعمارهم لترك بصمة يَنتفع ويَتأثر بها من عاشوا في زمانهم وما بعده.
يأخذنا بعدها الفصل الثاني للتعرف على طريق البحث العلمي وتفاصيله والحديث المركّز عن الطريقة العلمية للبحث بدءًا بالملاحظة وحتى الإثبات والاستنتاج لما هو جديد وقيم.
الفصل الثالث يُعنى بمهنة البحث العلمي بدءًا من المرحلة الجامعية وكيف يستطيع الطالب والخريج أن يلتحقوا بركب البحث العلمي، كذلك يتضمن نظرة قريبة لحياة الباحث داخل المعمل وبعض النصائح الموجهة للباحثين بشكل عام.
الفصل الرابع يركز على الأخلاقيات والسلوكيات المرتبطة بالبحث العلمي والتي قد يقع من يجهلها في مشاكل عظيمة، ولذلك يجب على الباحث الاهتمام جيدًا بهذا الجانب وفهمه جيدًا.
الفصول التالية – الخامس وحتى السابع – تتطرق بشيء من الاستفاضة إلى النشر العلمي وكتابة الأوراق العلمية وأساليب الكتابة. ثم يتطرق الفصل الثامن للعديد من الوسائل والأدوات الهامة والتي من شأنها زيادة إنتاجية الباحث. في الفصل الأخير نجيب على بعض الأسئلة المتداولة والتي وصلتنا على مدار المساق والمعامل التي أقامتها المؤسسة على مدار الأعوام السابقة.
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