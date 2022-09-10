تقويم تشخيصي في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي/مريم بوخشم

Rayhan

Rayhan

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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





السلام عليكم متابعي منتدى اللمة الجزائرية

نقدم لكم تقويم تشخيصي في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي من اعداد مريم بوخشم

رابط التحميل

drive.google.com

تقويم تشخيصي في الرياضيات س4إ مريم بوخشم.pdf

drive.google.com drive.google.com

وهذه لمن اراد التصفح دون تحميل

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بالتوفيق ....


 
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