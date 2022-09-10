تقويم تشخيصي في اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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إنضم
24 نوفمبر 2015
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مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
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أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




السلام عليكم متابعي منتدى اللمة الجزائرية

نقدم لكم
تقويم تشخيصي في اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي

من اعداد الاستاذة بوخشم مريم جزاها الله

Screenshot_2022-09-13-15-05-25.pngScreenshot_2022-09-13-15-05-34.png


للتحميل

drive.google.com

تقويم تشخيصي في اللغة العربية س2إ مريم بوخشم مريم.pdf

drive.google.com drive.google.com
 
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