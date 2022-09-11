السلام عليكم متوفر 500 دولار perfectmoney او payeer او advcash

الدفع عن طريق ccp

1 دولار = 220 دج

العمولة يتحملها المشتري



ملاحظة اقل مبلغ للبيع 50$





يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا