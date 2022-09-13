هذا هو عدد المناصب البيداغوجية المتوفرة في التكوين المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، اليوم الإثنين، على لقاء مع المدراء الولائيين، وكذا إطارات الإدارة المركزية، والمفتشية العامة، وذلك بالديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.



وفي كلمة توجيهية قبيل دخول دورة سبتمبر، أكّد الوزير أنه تّم الشروع في التحضير لھذا الدخول منذ فترة، بتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية، بدایة من حملة الإعلام والاتصال التي ارتكزت أساسًا على التعريف بالاختصاصات الموفرة خلال ھذا الدخول في مختلف المستويات وفي كافة أنماط التكوين المتوفرة.



وبخصوص عروض التكوین الموفرة خلال ھذا الدخول، قال الوزير أنها بلغت 412340 منصب بيداغوجي في 401 تخصصً متوج بشھادة مدرجًا في مدونة تخصصات القطاع، منھا 116 تخصصًا للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي و137 تخصصًا للتكوينات التأھیلیة قصيرة المدى.







أما فیما یخص قدرات الاستقبال البیداغوجي، أضاف الوزير أن القطاع سیتعزز خلال ھذا الدخول، بوضع حیز الخدمة لـ 24 مؤسسة تكوینیة تتوزع كما یأتي: - إنشاء ستة معاھد وطنیة متخصصة.



- إنشاء معهد واحد للتعليم المهني. - إنشاء 11 مركز للتكوين المهني والتمهين. - ترقية 4 مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة.



- ترقية ملحقتين للتكوين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. وسيترتب عن وضع قید الخدمة لھذه المؤسسات الجديدة تدعیم القطاع بـ5850 منصب بیداغوجي جدید و 1730 سریر على مستوى الداخليات.