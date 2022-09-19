يحدث كثيرا في مجتمعي!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تتحدث السيدة آمنة قائلة:بعد ولادتي الأولى بابنتي التي كانت بعد عملية قيصرية؛ فأنا يتيمة الأم. وليست لدي أخوات وعائلة زوجي لكل واحدة ظروفها.

اقترحت علي خالتي أن تأتي هي وابنتها لمساعدتي..

بعد يومين عادت خالتي الى منزلها تاركة عندي ابنتها....



ابنة خالتي شابة في العشرينيات من العمر.. كانت تقوم بأعمال المنزل من طهي الى تنظيف الى تحميم ورعاية ابنتي... غير أنني لاحظت أنها بحضور زوجي لاترتدي حجابها ولا ملابس محتشمة!

كان فصل الصيف وبدأت أتحسس منها ومن ملابسها وطريقة كلامها مع زوجي.. ذات ليلة اخبرته بما آراه.. فثار في وجهي:هي فتاة صغيرة مرحة بشوشة انتي فقط تتخيلين !!!بعد قرابة العشرون يوما من المكوث عندي وبعد خوفي من اختطافها زوجي وان يتعلق بها او يحدث بينهما اي شيء نهضت لشغلي رغم ان جرحي لم يلتئم.. قمت بارسالها لبيتهم مع شكرها والتلميح لها ان لاتعود مجددا...

...........................................

والسيدة نصيرة التي وجدت اختها طعنتها في ظهرها في فترة نفاسها تقول :كانت أختي التي ولدتنا بطن واحدة تأتي لمساعدتي اثناء حملي لم اشك فيهما يوما! اثناء نفاسي خانتني مع زوجي اجل! بل اكثر من ذلك اختي حملت من زوجي بطفل غير شرعي وبعد اكتشاف الفضيحة تطلقت من زوجي واختي تزوجت به واعترف بالولد! تدمرت حياتنا بسبب خيانة اختي وزوجي!!!







بالفعل هي قصص واقعية حدثت ولازالت تحدث في مجتمعنا... فجعل الزيت بجانب النار سيحدث كارثة لامحالة....





تحياتي



-السلطانة-