نكمل الحديث , تتحرك شفاه عكس الأحوال التي بداخلها

لا يمكنه رؤية ذلك الشغف , لكن أخذ منه صراخ ما تبقى بينه ألم

وحده يعلم الفراغ ما يفعله بالوجع ..

في نظرته حديث طويل .. يتركه عند تلك اللحظة التي يمر فيها

أكتاف تحمل نفسها تعبر من تلك الصدفة .. لا يريد أن يلتقي ذلك النبض مجددا

عند تلك اللحظات أشياء كثيرة لا تفهم ..

مثل الكلمات التي تكتب تمر عليها الساعات فلا يبقى منها الا عودة قلب يحمل من ذلك الوفاء

على حين عجلة يكتمل كل لقاء ,, حين تتمناه أن يطول يتركك الى حين لقاء اخر

قد لا يكون .. قد لا يعود..

و قد يتغير .. فلا يجمعك الا الذكرى و لتلك الرواية عنوان الزمان ..

و الكلمة تعانقها الجدران .. هكذا بدات ..