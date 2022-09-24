هدرة وفرات

rafid2

rafid2

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إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
وكيفاش اسيدي مانزوجوهش راه شرف وزاد قبل القيرة نتاع لاند اوشين
يااااااو كي يكون راجل كي باباه يكسر لحجر
هذا الحوار دار بين زوجين مفلسين
لعل المفاهيم اختلفت بين الاجيال وفي زمن واحد
ابن هذا الصنديد الي يكسر لحجر يؤقد بالتواريخ انعم اسيدي بالتواريخ يعني يرقد في 24 سبتمبر يفيق في 26سبتمر ودائما يفيق بعد العاصر
المهم بلغ السن يماه حابة تفرح بيه وكي تحب هي تفرج مايهمش خطرة باش تروح لواحد العرس ومابغاش راجلها تلفتلو تهمة راح توديه ورا القمر وها المرة هذي حابة تفرح بوليدها خربت في عش بوزنزن وحابة تقمر ببنت الناس
هذا العقليات عششت في مجتمعنا بزاف بزاف
واحد يقولك انا ولدي تالفلو الراي لازم نزوجو باش يتسقم -واخبط انت راسك في الحيط الي وراك-يعني ولدوا الي عايش البزنطيين ماتسقمش وبباباه يعرف بلي مافيه رجاء يروح يزوجوا ويكونداني بنت خاطر ماه ربما اكدولي على ربما يتسقم -هذا الكلام كي سمعوا انشتاين بدل رايوا في نظرية النسبية وخرج يبيع الهندي في رمضان
نرجعو لمصيبة اخرى والدين يقولو الطفلة كبرت ولازم نستروها مادمانا حييني نخافو لانموتوا وتتمرملاد في حياتنا الور يجيها واحد من جماعت الي يرقدو بلي دات -التواريخ- يتقدم يوافقوا-المهم السترة-هاو من النهار الاول مدها بلامصير يعني عريانة من كل حماية مدة قليلة وترجلعه مطلقة وبابناء وقبل هذا شبعت هم وتمرميد ويقولوا الوالدين زهرنا
هذا الفصل الاول ونرجع في الفصل الثاني قبل مايقصو علي النت باش نتكلم على العرسان
يعني الخاطب والمخطوبة
 
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