هل الغباء يحدد درجة الذكاء

السلام عليكم ​



واش هو المعيار الاصح

الي نقدرو نعرفو بيه وين وصل الفرد في ذكائه

نقولو نسبة الذكاء ولا قيمة الذكاء ولا نضربو رقم من الحيط ونقولو ذكائه كذا

الذكاء هو الشطارة و الفطنة في الترعيف العام

مليح كلمة ترعيف في عوض تعريف عجبتني خليها هكاك

اما ماشي صحيح هذا --ركز معايا كي قلت ماشي صحيح ----

لانو الذكاء عندي هو قدرة الالة و الانسان تاني الة على التصرف و التكيف مع الظروف الخارجية النجاج الوظيفة المنشودة

يعني يخدم مخو ويتصرف ما يحيرش هذا يتسمى كفائة مهنية

روبو قادر يميز بين الخطأ و الصواب و بين اصوات البشر و يحس بمشاعرهم ويحس ر بلي كاين واحد متغشش باش يخبطو بزلاط على راسو يدق ناقوس الخطر يتسمى الة ذكية

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مليح نرجعو لميضوعنا علاش قلت --ركز معايا كي قلت ماشي صحيح ----

خاطر الترعيف لذكرتو في البداية هو ترعيف متاع فئة معينة من اصحاب الدماغ

يعني صاحب التعريف هو الدماغ

المشكل هذا الدماغ هو ليقلنا الا هذا صحيح وهذا غالط

مليح انا ضرك كي نبدا حابسة حاشاني و حاشا مخي العزيز كيفاش باش نفيق بروحي حابسة

كي يبدا واحد حابس حاشاني مرة اخرى ماشي باش يفيق بروحو حابس حاشاني مرة ثالثة لانو ببساطة حابس حاشاني مرة رابعة

وهاذي مشكلة وقعت لياسر عباقرة على مر السنين

كي يبدا الاستاذ عندو نوع معين من الذكاء باش يشوف انو تلميذ عندو نوع اخر من الذكاء حابس

ويكون مسخرة

وبعد سنين من ترك الدراسة نلقو انو اغلب التلامذة الحابسين حسب الترعيف العام

ولو امورهم مريقلة كي تعلمو صنعة و دخلو في قرايا جديدة و نلقو انو التلميذ الحابس يفهم في الميكانيك اكثر من استاذ الماط

يعني لو نحينا حالات الامراض العقلية و الاضطرابات النفسية نلقو انو جميع البشر اذكياء او متقاربين في الذكاء لكن كل واحد عندو الذكاء متاعو

واحد عندو الذكاء في الطبخ وواحد عندو ذكاء في الفلاحة وواجد عندو ذكاء في الكورة وواحد عندو ذكاء في العلاقات و الترنديف والبروفيتاج ومريقل جوو حال بانكا ويجبد في القروض و يسمسر في الشارع ​

ايا شدو عندكم باش نحكيلكم سر

في بالكم أنو القدرة على الرسم بدقة هي قدرة دماغية في الاساس و تدل على الذكاء

زيدو حيرو علاش تلقو واحدما يفهمش في الماط ويعرف يصور

كيف كيف كل شي

فنانة جميلة وصوتها جميل

الجمال قدرة دماغية

تصورو اسيدي اه

الجمال يدل على الصحة و الدماغ تاني تابع الصحة

ههه ما نقصدش الدماغ يخدم في سبيطار

المهم

ما نقدروش نجكمو على ذكاء الاخر ولا نعملو اختبار ذكاء معين باش نقولو هاذا حابس وهذا ذكي

اما في لخر كاين واحد الجماعة لي تقاه بالرسمي حابس

اودي مش فالح في حتى حاجة ملخر حابس

لا يعرف يتكلم لا يتصرف لا يخدم لا يكون لا يصاحب لا يعرس لا يحسب

زيد نشوفو مع الجماعة المشورة باهية

خاطر الادمغة تختلف و كل دماغ يعطي فكرة

ايا في لخر شفتوها الجملة لي بلحمر

ما نحب حد يلصقها فيا خاطيني متفاهمين؟؟

متردونيش معاقة ضربة وحدة هههه

ايا تشاااو .