مشكلتي ما رأيكم

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
746
النقاط
51
السلام عليكم إخوتي وأخواتي إنصحوني
أنا فتاة كانو يتقدمون لخطبتي وأنا في سن صغيرة ثم تقدم لخطبتي شخص فقبلت به لكن أهلي بعد ذلك تراجعوا عن القرار لأننا اكتشفنا أن الشاب غير مناسب لكنه كان متعلقا بي فبقي لمدة شهرين يأتي عند أبي ليتراجع عن قراره وزار كل أخوالي واقاربي بل حتى امام المسجد ذهب إليه ليتوسط له عند أبي وحسب ما فهمت كان وكأنه يقول ان لم تتزوجيني فلن تتزوجي غيري وأظن كان هذا هدفه المهم ليس هذا سؤالي الغريب أن أمه قد زارت أمي وقالت لها حينما تتزوج وترتاح أعلميني " وكأنها تتوعدني " واعطتها شيئا (لن أسميه ) وأخبرتها أن تعطيه لي أمي خافت ولم تدعني أره أو ألمسه بل تخلصت منه الحمد لله خطبني من بعده أشخاص كثر لكن أبي لا يوافق فهل المشكلة تكمن في أن الأمور لا تتيسر لي أم أنه قد يكون تعلم أن لا يتسرع مع العلم " كل اللي جاو حالتهم غير ميسورة يعني بسيطة وأنا أردد على مسامعهم دائما أفعلوا مايرضيكم قراركم قراري كي لا ينزعج أن خالاتهم في الرأي ولكنهم لا يسألون ولا يمدحون فرصة بل يرفضون قبل أن يسأل عن أحوال الخاطب حتى ..
أفيدوني بارك الله فيكم ! هل علي أن أواجههم إذا تقدم شخص آخر بأن لا يرفضوا يسئلون ويعطونه فرصة على الأقل أم ماذا أفعل مع العلم أني لم أتجاوز 23
 
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