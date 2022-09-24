السلام عليكم إخوتي وأخواتي إنصحوني

أنا فتاة كانو يتقدمون لخطبتي وأنا في سن صغيرة ثم تقدم لخطبتي شخص فقبلت به لكن أهلي بعد ذلك تراجعوا عن القرار لأننا اكتشفنا أن الشاب غير مناسب لكنه كان متعلقا بي فبقي لمدة شهرين يأتي عند أبي ليتراجع عن قراره وزار كل أخوالي واقاربي بل حتى امام المسجد ذهب إليه ليتوسط له عند أبي وحسب ما فهمت كان وكأنه يقول ان لم تتزوجيني فلن تتزوجي غيري وأظن كان هذا هدفه المهم ليس هذا سؤالي الغريب أن أمه قد زارت أمي وقالت لها حينما تتزوج وترتاح أعلميني " وكأنها تتوعدني " واعطتها شيئا (لن أسميه ) وأخبرتها أن تعطيه لي أمي خافت ولم تدعني أره أو ألمسه بل تخلصت منه الحمد لله خطبني من بعده أشخاص كثر لكن أبي لا يوافق فهل المشكلة تكمن في أن الأمور لا تتيسر لي أم أنه قد يكون تعلم أن لا يتسرع مع العلم " كل اللي جاو حالتهم غير ميسورة يعني بسيطة وأنا أردد على مسامعهم دائما أفعلوا مايرضيكم قراركم قراري كي لا ينزعج أن خالاتهم في الرأي ولكنهم لا يسألون ولا يمدحون فرصة بل يرفضون قبل أن يسأل عن أحوال الخاطب حتى ..

أفيدوني بارك الله فيكم ! هل علي أن أواجههم إذا تقدم شخص آخر بأن لا يرفضوا يسئلون ويعطونه فرصة على الأقل أم ماذا أفعل مع العلم أني لم أتجاوز 23