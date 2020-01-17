مشكلتي هل أنا ظالمة ؟؟

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم وجمعة مباركة للجميع
ارتأيت أن اضع مشكلتي هنا لما رأيته فيكم من حسن الظن والاصغاء والنصح للناس فبارك الله فيكم وفي أسلوبكم الراقي
أما بعد انا فتاة عمري 21 سنة من عائلة متوسطة الدخل من هذا المنبر اطلب منكم الدعاء لوالداي الكريمان وخاصة أبي لما رأيت من تضحيات منه في سبيل أن يدرسنا ويضع لنا مكانة في المجتمع حاول بكل الطرق أن يوفر لنا شروط ومستلزمات العيش الكريم والله لو أني أفديه بعمري فلا أكفيه حقه أسأل الله من عالي سماه أن يكتب له ولأمي جنة الفردوس بالعودة الى موضوعي كنت ولازلت دائما أعيش حسب ظروفنا المادية ولا أحب إحراج والدي بالطلب حتى أني استحي ان اطلب منه مصروفي الشخصي بل وأقتصد منه ما استطعت فقط لكي أوفر عليه مؤخرا تقدم لخطبتي شخص من جيراننا في نفس ظروفنا المادية لأكون صريحة أنا في قرارة نفسي رسمت صورة للإنسان الذي أود الارتباط به قد يراني بعضكم الان مادية لكني لا أريد لاولادي مستقبلا ان ينحرمو من أشياء يريدوها لا أريد لهم إخفاء مرضهم او حاجتهم لشيء فقط لكي لا يحرجوني بالطلب اود رجلا مصلي يخاف الله وذو دخل يكفيني ويكفي متطلباتي ومتطلبات أولادي مستقبلا أما الانسان الذي يود خطبتي ليس لديه مستقبل واضح أعني لا مسكن ولا دراسة هو عامل يومي مع والده بصراحة أنا خائفة أن أكون قد ظلمته ويعاقبني الله بشخص عكس ما أتمنى خاصة وأني أرى ان جارنا هذا يريدني بالفعل يراقبني في كل خطوة لي حتى أنه يحفظ مواعيد خروجي من الجامعة ويتعمد مصادفتي زبدة حديثي أنا لا أود ظلم أحد ولم أعطه أي فرصة ولا حتى وعد بماذا تنصحوني إخوتي كما أرجو منكم الدعاء لي بتسهيل وتيسير أموري وأن يرزقني الله لما أتمناه بارك الله فيكم
 
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