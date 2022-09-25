لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الثاني

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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ها نحن آمام الجزء الثاني من
لوازم عقيق ورد لصنع عكسات
لمشاهدة الجزء الاول موجود هنا
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لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الاول
كما لاحظتم في الصور
كل شي تقدرو توضعو حسب ذوقكم
الورد و العقيق او خرز و القماش
ان شاء الله الفكرة كانت واضحة
كما انه يصلح كمشروع صغير لي تحب تخدم من بيتها او حتى انه يصلح كهدية للقريبات ولما لا للعروس
الى هنا نآتي لختام الموضوع
بارك الله فيكم