لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الثاني











** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **

** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **

** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **





ها نحن آمام الجزء الثاني من

لوازم عقيق ورد لصنع عكسات



لمشاهدة الجزء الاول موجود هنا

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لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الاول ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **ها نحن آمام الجزء الثاني منلوازم عقيق ورد لصنع عكساتلمشاهدة الجزء الاول موجود هنا⇩⇩





اذن هذا شكل العكسات

توجد عدة اشكال لوضع الورود منها مايوجد في الصورة



نخليكم مع الصور :



اذن هذا شكل العكساتتوجد عدة اشكال لوضع الورود منها مايوجد في الصورةنخليكم مع الصور :