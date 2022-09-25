لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الثاني

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
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أنثى
اللمة بنر.png




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ها نحن آمام الجزء الثاني من
لوازم عقيق ورد لصنع عكسات

لمشاهدة الجزء الاول موجود هنا
⇩⇩
لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الاول


📎📎📎📎📎

اذن هذا شكل العكسات
توجد عدة اشكال لوضع الورود منها مايوجد في الصورة

نخليكم مع الصور :

Screenshot_2022-09-24-14-58-26.pngScreenshot_2022-09-24-14-58-56.pngScreenshot_2022-09-24-14-59-08.pngScreenshot_2022-09-24-14-59-25.pngScreenshot_2022-09-24-14-59-45.pngScreenshot_2022-09-24-14-59-58.pngScreenshot_2022-09-24-15-00-13.pngScreenshot_2022-09-24-15-00-25.pngScreenshot_2022-09-24-15-00-37.pngScreenshot_2022-09-24-15-00-49.pngScreenshot_2022-09-24-15-00-59.pngScreenshot_2022-09-24-15-01-17.pngScreenshot_2022-09-24-15-01-26.pngScreenshot_2022-09-24-15-01-38.png





كما لاحظتم في الصور
كل شي تقدرو توضعو حسب ذوقكم
الورد و العقيق او خرز و القماش
ان شاء الله الفكرة كانت واضحة
كما انه يصلح كمشروع صغير لي تحب تخدم من بيتها او حتى انه يصلح كهدية للقريبات ولما لا للعروس

الى هنا نآتي لختام الموضوع
بارك الله فيكم

 
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