لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الاول

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,536
النقاط
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محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

كيف حالكم ...

هذي همسة لكم

👇👇👇

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في الموضوع هذا اردت مشاركتكم صور ل لوازم خياطة التي ساستعملها في صنع عكسات مزينة بورد و عقيق كنت شاركتكم مثلها سابقا لكن هذه بعقيق مختلف تابعو الصور


الالوان 😍😍😍

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IMG_20220829_125134.jpg


هذو وردات صغيرة بالوان مختلفة

للتزين


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يتبع في الرد .....
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,536
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى
هنا

75 متر تخرج 4 عكسات نفصلهم و نعطفهم
منبعد نلصق لهم طبقة من الفازلين هذيك لي بالابيض حتى نلصق الورد منبعد والعقيق تكون متمسكة وتعطي منظر

IMG_20220829_134311.jpgIMG_20220829_134331.jpg


كاين كذا رشم للورود
وهذا واحد منهم في الموضوع القادم راح
نحط لكم الانواع لخرين

IMG_20220829_135727.jpg
 
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