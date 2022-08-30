لوازم عقيق ورد لصنع عكسات الجزء الاول

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
كيف حالكم ...
هذي همسة لكم
في الموضوع هذا اردت مشاركتكم صور ل لوازم خياطة التي ساستعملها في صنع عكسات مزينة بورد و عقيق كنت شاركتكم مثلها سابقا لكن هذه بعقيق مختلف تابعو الصور
الالوان
هذو وردات صغيرة بالوان مختلفة
للتزين
يتبع في الرد .....