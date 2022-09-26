المنطوي ..الحدسي .. المشاعرى .. المدرك بحواسه

* محافظ .. كتوم .. هادىء ..علاقاته محدودة .. لا يبدأ الكلام ..غامض

* صاحب الهام وخيال ..وعمق في التفكير الابداعى .. ولكن في داخل نفسه

* صاحب قلب رقيق ..لأبد الحدود.. وهذه هي مشكلته مع الآخرين.. لأنهم دائما ما يقللون من قدراته ..ويظنون أنه ضعيف .. ولكنه ليس ضعيفا .. بل يفضل ألا يضايق أحدا.. قوى جدا .. ولكن داخل نفسه

* يفهم الناس جيدا .. ويفهم تعقيدات النفس البشرية جيدا

* لديه قدرة على المرونة والتكيف .. عالية جدا

* مثالي في رؤيته.. وتصرفاته ..وحياته .. لا يضايق أحدا .. ولا يتقاتل مع احد

* يراقب الأوضاع من حوله في هدوء

* صاحب ولاء .. ووفاء عالي جدا ..دافىء المشاعر .. قلبه رحيم

* يحب الناس في داخله .. ويحمل في داخله مبادىء وقيم عالية .. والناس لا يحملون مثل هذه المحبة ..وهذه المبادىء .. مما يوقعه في صراع مع نفسه ..ومع الناس ..لأنهم يتصرفون عكس ما يتوقع

* متكيف.. مرن .. هادىء ..فضولي جدا .. سريع في الوصول إلى الاحتمالات

* لا يميل إلى القيادة.. بل إلى الإتباع ..يفضل أن يكون مع الجماعة ( في رأيه )

* عميق التفكير داخل نفسه .. شديد التركيز

* يلاحظ الفروق الدقيقة .. بين كلام الناس.. وأفعالهم .. يقيم الناس تقييم دقيق

* يتحمل أكثر من طاقته .. ويتكيف معه

* يميل إلى الشعر والأدب .. وعلوم الإنسان ..والنفس البشرية

* لديه طاقة جبارة للتركيز في العمل .. ولكن داخل نفسه ( يعمل بصفة مستمرة )

* محافظ .. لا يتحدث كثيرا عن خصوصياته وأموره الشخصية

* يقدر وبشدة العلاقات مع الناس .. ولا يحب العلاقات السطحية ( الطيارى )

* يحب تبادل المنفعة ( ساعدني وأساعدك )