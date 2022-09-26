تربية الحيوانات مع أو ضد؟

إن شاءالله أموركم تمام؟



جميعنا يحب الحيوانات، تلك المخلوقات البريئة الجميلة التي خلقها الله فجعل في كل نوع منها جمال لايضاهى فسبحان الله خالق كل شيء.







-أردت معرفة من منكم يحب تربية الحيوانات؟ ومن لايفضلها؟

منذ متى بدأ

شغفك بتربية الحيوانات؟

-نوع الحيوانات التي تربيها؟

-هل تربيها داخل المنزل أم لديك مكان خاص لها؟

-نوع الأكل الذي تقدمها لها مع ذكر نوع الحيوان؟

-هل تعالجها حين تمرض؟

هل واجهت مشكلة مع عائلتك وأنت تربي هذا الحيوان؟

-بما تنصح كل من يربي حيوانا؟

صور لحيواناتكم الجميلة