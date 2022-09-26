تربية الحيوانات مع أو ضد؟

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,958
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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إن شاءالله أموركم تمام؟

جميعنا يحب الحيوانات، تلك المخلوقات البريئة الجميلة التي خلقها الله فجعل في كل نوع منها جمال لايضاهى فسبحان الله خالق كل شيء.



-أردت معرفة من منكم يحب تربية الحيوانات؟ ومن لايفضلها؟
منذ متى بدأ شغفك بتربية الحيوانات؟
-نوع الحيوانات التي تربيها؟
-هل تربيها داخل المنزل أم لديك مكان خاص لها؟
-نوع الأكل الذي تقدمها لها مع ذكر نوع الحيوان؟
-هل تعالجها حين تمرض؟
هل واجهت مشكلة مع عائلتك وأنت تربي هذا الحيوان؟
-بما تنصح كل من يربي حيوانا؟
صور لحيواناتكم الجميلة
اضافة أخرى من عندك اذا اردت ذلك

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,958
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
دعوة عامة للجميع

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الدعوة عامة لأعضاء لم يذكروا في القائمة كذلك
للجميع شاركونا
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,958
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أردت معرفة من منكم يحب تربية الحيوانات؟ ومن لايفضلها؟

*أحب الحيوانات لكني لا أحب تربيتها في المنزل



منذ متى بدأ شغفك بتربية الحيوانات؟

*كان أخي عاشق للحيوانات كل مرة يجيبلنا هامة
-نوع الحيوانات التي تربيها؟
-هل تربيها داخل المنزل أم لديك مكان خاص لها؟
*قطط. هامستر. عصافير
تربى في المنزل لكن في بيت زوجي رفضت تربيتها هههه كان عندو قط منحبوش كي يرقد عالفراش وكان شعور متبادل كي يشوفني يهرب حتان وحد النهار مسكين راح مولاش😢😢حزنت عليه
-نوع الأكل الذي تقدمها لها مع ذكر نوع الحيوان؟
-هل تعالجها حين تمرض؟

هل واجهت مشكلة مع عائلتك وأنت تربي هذا الحيوان؟
-بما تنصح كل من يربي حيوانا؟

انا يغيضوني لكن نخاف مسؤوليتهم امام الله نربي حيوان لازم نتبعو ونوقف عليه حاليا نخمم، في تربية السمك لانو اسهل من القطط والعصافير فيهم خدمة
والسمك مسكينة يعوم وياكل وحاكم قدرو

صور لحيواناتكم الجميلة

حاليا معنديش هههه
ان شاءالله عشاق القطط يثرولنا الموضوع
 
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