تربية الحيوانات مع أو ضد؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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- 19 سبتمبر 2009
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- أنثى
إن شاءالله أموركم تمام؟
جميعنا يحب الحيوانات، تلك المخلوقات البريئة الجميلة التي خلقها الله فجعل في كل نوع منها جمال لايضاهى فسبحان الله خالق كل شيء.
-أردت معرفة من منكم يحب تربية الحيوانات؟ ومن لايفضلها؟
منذ متى بدأ شغفك بتربية الحيوانات؟
-نوع الحيوانات التي تربيها؟
-هل تربيها داخل المنزل أم لديك مكان خاص لها؟
-نوع الأكل الذي تقدمها لها مع ذكر نوع الحيوان؟
-هل تعالجها حين تمرض؟
هل واجهت مشكلة مع عائلتك وأنت تربي هذا الحيوان؟
-بما تنصح كل من يربي حيوانا؟
صور لحيواناتكم الجميلة
اضافة أخرى من عندك اذا اردت ذلك
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